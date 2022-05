Türkiye Çevre Haftası basında yer alan haberler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrası günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar, bundan böyle her sene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen bir temayla kutlanacak olan bu özel haftaya ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Peki Türkiye Çevre Haftası ne zaman 2022? Türkiye Çevre Haftası'nın anlam ve önemi nedir? Konuya dair bilgiler haberimizde...

TÜRKİYE ÇEVRE HAFTASI NE ZAMAN 2022?

"Türkiye Çevre Haftası" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'nin 21 Mayıs Cumartesi günkü sayısında yayımlandı.

Genelgeye göre; her sene 5 Haziran tarihinin bulunduğu hafta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak bir temayla "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanacak.

TÜRKİYE ÇEVRE HAFTASI'NIN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Her sene farklı bir temada "Tek Bir Dünya" sloganıyla kutlanan Dünya Çevre Günü'nün, 2022'de sürdürülebilir, doğa ile uyumlu, daha temiz, daha yeşil yaşam vurgusuyla kutlanacağı belirtilen genelgede, "Doğal çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele konularında çevre bilincinin her geçen gün giderek arttığı ülkemizde Dünya Çevre Günü kutlamalarının daha katılımcı, çok paydaşlı şekilde gerçekleştirilmesi, çevre sorunlarının ve gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla her yıl 5 Haziran tarihinin bulunduğu hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak bir temayla Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"5 Haziran’ın bulunduğu hafta artık ülkemizde "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanacak. Çevre ile ilgili her konuya hayati bir önem veriyor, çözümü için kapsamlı çalışmalar yapıyoruz.

Bu adımın çevre mücadelemize etkisi ve katkısı büyük olacak. Hayırlı olsun."