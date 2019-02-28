CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Başta bir likidite krizi vardı. Sonra bir kredi krizi çıktı. Şimdi reel sektör kriziyle karşı karşıyayız ve işsizlik önümüzdeki süreç içinde daha da artacak. Türkiye ciddi bir stratejik dönüşüm yapmak zorundadır." dedi.

Kılıçdaroğlu, Bursa'daki iş dünyası temsilcileriyle buluştuğu toplantıda bir konuşma yaptı.

Katma değeri yüksek üretim yapmanın önemine değinerek, çimento yerine çip fabrikaları kurulması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Her önüne gelen 'Fabrika kuracağım' dediğinde bu fabrika çevreyi kirletiyor mu kirletmiyor mu, Bursalıları rahatsız eder mi etmez mi, yeşil doğayı, tarihsel kimliği yok eder mi etmez mi, bunun hesabının yapılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomik krizi yaşadığımızda, ağustos ayı içinde İstanbul'da bir basın toplantısı yaptım. Hiç kimseyi eleştirmeden 'Bu krizden nasıl çıkarız' diye 13 madde halinde çözümler önerdim. 'Bu 13 madde yerine gelirse Türkiye, bu krizi aşabilir' diye söyledik. Bu 13 maddeyi açıklarken hiçbir zaman bir siyasal partiyi, bir iktidarı eleştirmedik. Bir sorun var ve bu sorun çok köklü. Türkiye'nin bu sorunu aşması lazım. CHP'ye yönelik 'CHP hep eleştirir ama hiç öneri getirmez' diye bir eleştiri vardı. Bu 13 maddeyi bırakın eleştirmeyi, eksik de bulmadılar ama dönüp bizi suçladılar. Niye suçluyorsun? Ben, '13 maddeden şu yanlış, 13 madde az, aslında 17 madde olsun' dese anlarım. Bizim getirdiğimiz öneriler eleştirilmedi, doğrudan doğruya partinin kimliği hedef alınarak eleştirildi. Bu yanlış bir şey, doğru bir şey değil."