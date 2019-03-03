Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye genelinden 481 sporcunun katılımıyla Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda 3 gün süren şampiyona, sona erdi.

Ritmik, artistik, trampolin ve aerobik cimnastik branşlarında büyüklerde şampiyon olan sporcular şöyle:

-Trampolin cimnastik:

Erkekler: Gürkan Mutlu.

Kadınlar: Neval Kağnıcı

- Artistik cimnastik:

Erkekler: Ahmet Önder.

Kadınlar: Demet Mutlu.

- Aerobik cimnastik:

Erkekler: Emir Erışık.

Kadınlar: Nazlı Özgör.

Trio: Emir Erışık, Erkut Ergin, Metehan Özsoy.

Çiftler: Nihatcan Gül, Nazlı Özgör.

- Ritmik cimnastik

Kadınlar: Kamelya Tuncel.

