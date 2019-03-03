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Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 20:56 | Son Güncelleme

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye genelinden 481 sporcunun katılımıyla Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda 3 gün süren şampiyona, sona erdi.

Ritmik, artistik, trampolin ve aerobik cimnastik branşlarında büyüklerde şampiyon olan sporcular şöyle:

-Trampolin cimnastik:

Erkekler: Gürkan Mutlu.

Kadınlar: Neval Kağnıcı

- Artistik cimnastik:

Erkekler: Ahmet Önder.

Kadınlar: Demet Mutlu.

- Aerobik cimnastik:

Erkekler: Emir Erışık.

Kadınlar: Nazlı Özgör.

Trio: Emir Erışık, Erkut Ergin, Metehan Özsoy.

Çiftler: Nihatcan Gül, Nazlı Özgör.

- Ritmik cimnastik

Kadınlar: Kamelya Tuncel.

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Mersin Türkiye Cimnastik Şampiyonası

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