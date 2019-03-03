Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye genelinden 481 sporcunun katılımıyla Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda 3 gün süren şampiyona, sona erdi.
Ritmik, artistik, trampolin ve aerobik cimnastik branşlarında büyüklerde şampiyon olan sporcular şöyle:
-Trampolin cimnastik:
Erkekler: Gürkan Mutlu.
Kadınlar: Neval Kağnıcı
- Artistik cimnastik:
Erkekler: Ahmet Önder.
Kadınlar: Demet Mutlu.
- Aerobik cimnastik:
Erkekler: Emir Erışık.
Kadınlar: Nazlı Özgör.
Trio: Emir Erışık, Erkut Ergin, Metehan Özsoy.
Çiftler: Nihatcan Gül, Nazlı Özgör.
- Ritmik cimnastik
Kadınlar: Kamelya Tuncel.
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