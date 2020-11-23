Türkiye Çin Aşısına Gönüllü Arıyor

Şu aşamada, her 500 gönüllü üzerinde uygulama takibi sonuçlarına bağlı olarak değerlendirme raporları hazırlanıyor. Bu çerçevede; 6 Kasım tarihinde 518 kişiyle ilgili ara güvenlilik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisinin bulunmadığı tespit edildi. En sık görülen yan etkiler yorgunluk (%7,5), baş ağrısı (%5), kas ağrısı (%3), ateş (%3) ve enjeksiyon yerinde ağrı (% 2,5) olarak raporlandı. Bağımsız veri izleme komitesi, ara güvenlilik raporunu eldeki verilerle değerlendirmesinde aşının güvenliği konusunda çekincesi olmadığını bildirdi.

Açıklamaya göre, aşı, bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı ve 1237 doz aşı uygulaması yapıldı. Sağlık çalışanları grubundaki uygulama sonucunda güvenlilik verileri olumlu olarak değerlendirildiği için Faz-3 çalışmalarına normal riskli vatandaşlar üzerinde devam edilmesine karar verildi.

Çalışmalara 12 şehirdeki 25 merkezde devam ediliyor. Bu kapsamda, 18-59 yaş arasında olup, daha önce virüse yakalanmamış olanlar, https://covid19asi.calismasi.info adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de sağlık personeli üzerinde denenen aşının Faz-3 çalışmalarının toplam 12 bin 450 gönüllü üzerinde uygulanması planlanıyor.

Aşı çalışmasında, gönüllülerden bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo veriliyor. Bu yöntem, bilgisayar programı tarafından rastgele olarak belirleniyor ve hangi gönüllüye ne yapıldığını araştırma ekibi de bilmiyor.

Gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2’sine gerçek aşı uygulanacak. Bu sayede gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasında etki farkı ortaya konulabilecek. Çalışmanın bitiminde, plasebo kolundaki tüm gönüllüler de tekrar merkezlere davet edilecek ve gerçek aşı uygulaması yapılacak.

