Türkiye- Çin Dostluk Vakfı, Anıtkabir'e Çince Rehberlik Sistemi hibe etti

Selen YALAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE-Çin Dostluk Vakfı ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde Anıtkabir Komutanlığı'na Çince rehberlik sistemi hibe edildi. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li'nin eşi Zhang Hua, Çin halkının Anıtkabir ziyareti sırasında bu sistem ile Mustafa Kemal Atatürk'ü daha iyi tanıyacağını söyledi.

Türkiye-Çin Dostluk Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yaşar, Vakıf Genel Müdürü Gamze Dürmez, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li'nin eşi Zhang Hua ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk mozolesine çelenk bırakan heyet saygı duruşunda bulundu. Ziyaretin ardından heyet tarafından Anıtkabir Komutanlığı'na Çince rehberlik sistemi hibe edildi.

DEFİLE DÜZENLENDİ

Heyet, Anıtkabir ziyaretinin ardından Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nün Dostluk Vakfı'nda düzenlediği, Çin ve Türk yöresel kıyafetlerinin tanıtıldığı defileyi izledi. Programa, CHP Milletvekili Gamze Taşcıer de katıldı. Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki dostluk ve ilişkilerin gelişmesi amacıyla düzenlenen defile ilgiyle takip edildi.

'ATATÜRK'Ü DAHA İYİ TANIYACAKLAR'

Burada konuşan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li'nin eşi Zhang Hua, Anıtkabir Komutanlığı'na hibe edilen Çince rehberlik sisteminin önemine vurgu yaparak, Çin halkının Anıtkabir ziyaretinde bu sistem ile Mustafa Kemal Atatürk'ü daha iyi tanıyacağını söyledi.

'İKİ ÜLKE ARASINDA HALKLAR BİRBİRİNE YAKINLAŞTI'

Hua, Türkiye ile Çin arasında sağlanan 'Stratejik İşbirliği' sayesinde ekonomi, siyaset, kültür anlamında ilerlemeler kaydedildiğin kaydederek, şöyle konuştu: "İki ülke arasında halklar birbirine yakınlaştı. Geçen sene 2018 yılında Çin'e gelen Türk turist sayısı yüzde 68 arttı. Türkiye-Çin Dostluk Vakfı önemli bir adım attı, bu adım Türkiye'nin turizm sektörünün ve Çin ile dostluğun gelişmesi bakımından son derece önem taşıyor. Bu vesile ile hem kendi adıma hem de Çin Ankara Büyükelçisi adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Vakıf kurulduktan sonra iki ülke arasında toplumsal ilişkiler, ekonomi siyaset ve kültürler arasındaki etkileşim arttı. Vakıf ve büyükelçilik işbirliği ile Çin nakış el sergisi ve Çin filmleri haftası gibi kültürel etkinlikler düzenlendi. Vatandaşlardan ilgi ve destek gördük. Bu vakıf dostluk ilişkilerini pekiştiren etkinlikler düzenlemeye devam edecek." Hua, Çin ve Türkiye’nin Asya kıtasının iki ucunda olmasına rağmen İpek yolunun iki ülkeyi birbirine bağladığını belirterek, “Geleceğe bakarsak iki ülke hükümetleri ve sivil toplum kuruluşlarının aracılığıyla iş birliği artacak ve ekonomi, kültürel, beşeri ilişkiler daha da geliştirilecek" dedi.

CHP Milletvekili Gamze Taşcıer ise, TBMM Türkiye-Çin Dostluk üyesi olarak bu organizasyonda bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, iki ülke köklerinin binlerce yıla dayandığını ifade etti. Taşçıer, "Düşmanlığın değil dostluğun, çatışmanın değil barışın olduğu bir dünya hayal ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda komisyon üyesi olarak Çin'i ziyaret ettik, güzel anılar ile geri döndük. Çin halkı ülkemizi tanıma noktasında ilgi gösteriyorlar" diye konuştu.