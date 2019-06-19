Türkiye- Çin Dostluk Vakfı, Anıtkabir'e Çince Rehberlik Sistemi hibe etti

'ATATÜRK'Ü DAHA İYİ TANIYACAKLAR'

Burada konuşan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li'nin eşi Zhang Hua, Anıtkabir Komutanlığı'na hibe edilen Çince rehberlik sisteminin önemine vurgu yaparak, Çin halkının Anıtkabir ziyaretinde bu sistem ile Mustafa Kemal Atatürk'ü daha iyi tanıyacağını söyledi.

'İKİ ÜLKE ARASINDA HALKLAR BİRBİRİNE YAKINLAŞTI'

Hua, Türkiye ile Çin arasında sağlanan 'Stratejik İşbirliği' sayesinde ekonomi, siyaset, kültür anlamında ilerlemeler kaydedildiğin kaydederek, şöyle konuştu: "İki ülke arasında halklar birbirine yakınlaştı. Geçen sene 2018 yılında Çin'e gelen Türk turist sayısı yüzde 68 arttı. Türkiye-Çin Dostluk Vakfı önemli bir adım attı, bu adım Türkiye'nin turizm sektörünün ve Çin ile dostluğun gelişmesi bakımından son derece önem taşıyor. Bu vesile ile hem kendi adıma hem de Çin Ankara Büyükelçisi adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Vakıf kurulduktan sonra iki ülke arasında toplumsal ilişkiler, ekonomi siyaset ve kültürler arasındaki etkileşim arttı. Vakıf ve büyükelçilik işbirliği ile Çin nakış el sergisi ve Çin filmleri haftası gibi kültürel etkinlikler düzenlendi. Vatandaşlardan ilgi ve destek gördük. Bu vakıf dostluk ilişkilerini pekiştiren etkinlikler düzenlemeye devam edecek." Hua, Çin ve Türkiye’nin Asya kıtasının iki ucunda olmasına rağmen İpek yolunun iki ülkeyi birbirine bağladığını belirterek, “Geleceğe bakarsak iki ülke hükümetleri ve sivil toplum kuruluşlarının aracılığıyla iş birliği artacak ve ekonomi, kültürel, beşeri ilişkiler daha da geliştirilecek" dedi.