HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye-Çin-İsviçre üçgeninde yaşanan uluslararası dolandırıcılık soruşturmasında yeni gelişme

Türkiye-Çin-İsviçre üçgeninde yaşanan uluslararası dolandırıcılık soruşturmasında yeni gelişme

13.03.2021 09:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yılların en büyük dolandırıcılık olayıyla yürütülen soruşturmada İsviçreli firma itiraz etti, İstanbul’dan Çin’e 36 milyon lira değerinde bakır yerine kaldırım taşı gönderdiği ileri sürülen şüpheliler hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

Son yılların en büyük dolandırıcılık olayıyla yürütülen soruşturmada İsviçreli firma itiraz etti, İstanbul’dan Çin’e 36 milyon lira değerinde bakır yerine kaldırım taşı gönderdiği ileri sürülen şüpheliler hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Kararın ardından düzenlenen operasyonda 11 şüpheli ikinci kez gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi
Edinilen bilgiye göre İsviçre merkezli bir firma, merkezi Tekirdağ’da bulunan bakır ve pirinç metal ticareti yapan şirket ile 36 milyon dolarlık anlaşma imzalamış, taraflar arasında yapılan anlaşma, son yılların en büyük dolandırıcılık olayıyla sonuçlanmıştı.

Şüpheliler ‘ev hapsi’ ile serbest bırakılmıştı
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce yürütülen soruşturma dosyasında yer alan iddiaya göre, belirlenen rakam tutarında bakır konteynerlere yüklenerek gemiyle Çin’e gitmeden tekrar boşaltıldı. Mühürleri sökülerek boşaltılan ve Çin’e gönderilen 326 konteynere bakır yerine kaldırım taşı kondu.
Mart ayının ilk gününde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine tarafından 4 şirket ve 25 adrese yapılan operasyonda, 13 şüpheli yakalanmış, çıkarıldıkları mahkemece 11’i ev hapsi olmak üzere 13 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İsviçre merkezli firma karara itiraz etti
Avrupa merkezli firmanın İsviçre’deki yönetim kadrosu bu karara itiraz etti. Dolandırılan İsviçreli firma, avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurarak itiraz etti. Mahkeme, son yılların en büyük dolandırıcılık olayı ile ilgili talebi haklı bulunca 13 şüpheliden 11‘i hakkında tutuklama kararı verildi. Emniyet ekipleri, dosyada adı geçen o şüphelileri ikinci kez gözaltına alarak mahkemeye sevk etti. İlk operasyonda adreslerde bulunamayan firari şüphelinin ise önceki gün yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
Verilen gözaltı kararının ardından tekrar yakalanan 11 şüphelinin ise dün akşam saatlerinde mahkemeye çıkarıldığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldiRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldi
Koronaya karşı büyük başarı: Artık mümkünKoronaya karşı büyük başarı: Artık mümkün
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
1/

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Korkunç olay! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Bir kadın cinayeti daha! Tabancayla vurularak öldürüldü

Bir kadın cinayeti daha! Tabancayla vurularak öldürüldü

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Antalya'da feci kaza! Burcu'dan acı haber

Antalya'da feci kaza! Burcu'dan acı haber

Doğum gününde toprağa verilecek

Doğum gününde toprağa verilecek

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Diğer Haberler

Çin'e bakır yerine kaldırım taşı göndermişlerdi! Akılalmaz dolandırıcılık olayında yeni gelişme

Kaldırım taşıyla yaptıkları hayrete düşürdü! Tam 36 milyon dolar

Koronavirüs risk haritası yayınlandı | İşte bu haftaki kırmızı, mavi, sarı ve turuncu iller

Koronavirüs risk haritası yayınlandı

Kısıtlamanın olmadığı ikinci cumartesi günü de İstanbul'da trafik yoğun (İstanbul trafik yoğunluğu)

Bu sabah İstanbul! Metrelerce kuyruk oluştu

Deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son depremler listesi

Gaziantep'te koronavirüsü erken teşhis eden sistem geliştirildi

Koronaya karşı büyük başarı: Artık mümkün

Çorum'daki vahşette yeni gelişme: Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren caninin ilk sözleri ortaya çıktı

Türkiye'nin kanı donmuştu! 2 çocuğu öldüren caninin ilk sözleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.