HABER

Türkiye cinsiyet eşitliğinde 149 ülke arasında 130’uncu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 11:19 | Son Güncelleme

DÜNYA Ekonomik Forumu’nun (WEF), açıkladığı 2018 yılı Sosyal Cinsiyet Uçurumu Ölçümü verilerine göre, Türkiye cinsiyet eşitliğinde 130’uncu, kadınların iş gücüne katılımında da 131’inci sırada yer aldı.

Türkiye cinsiyet eşitliğinde 149 ülke arasında 130’uncu oldu

Selin GÜRSEL/İSTANBL, (DHA) - DÜNYA Ekonomik Forumu’nun (WEF), açıkladığı 2018 yılı Sosyal Cinsiyet Uçurumu Ölçümü verilerine göre, Türkiye cinsiyet eşitliğinde 130’uncu, kadınların iş gücüne katılımında da 131’inci sırada yer aldı. Konuyu değerlendiren Prof. Dr. Nilüfer Narlı, “Türkiye son 3 yılda sosyal cinsiyet açısından biraz daha gerileme gösterdi. Hem siyasi katılım mekanizmalarında hem de kadınların kamu ve özel sektörde istihdamı için kota yaratılması gerekiyor” dedi.
Dünya Ekonomik Forumu, kadınların iş gücüne katılımı, eğitim eşitliği, sağlık imkanlarına ulaşabilme ve siyasal hayata katılım gibi konular üzerinden 2018 yılı Sosyal Cinsiyet Uçurumu Ölçüm verilerini hazırladı. 149 ülkenin yer aldığı raporda Türkiye cinsiyet eşitliğinde 130’uncu oldu. Kadınların iş gücüne katılımında 131, siyasal hayata katılımda 113, eğitim eşitliğinde 106, sağlık imkanlarına ulaşımda ise 67’inci oldu.
“ÜLKEMİZDEKİ SOSYAL CİNSİYET UÇURUMU YÜKSEK“
Konuyla alakalı değerlendirmede bulunan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı, “Sosyal Cinsiyet Uçurumu Endeksi, her yıl insani kalkınma verileri üzerinden hesaplanarak elde edilen bir ölçümleme. Uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler, Dünya Ekonomik Forumu her ülkenin insani ve ekonomik kalkınma verilerinden hareket ederek kadın ve erkeğin insani kalkınma açısından farklılaşıp farklılaşmadığını ölçüyorlar. Bu ölçüme de biz Sosyal Cinsiyet Uçurumu Ölçümü diyoruz” dedi.
“Türkiye uzun yıllardır sosyal cinsiyet uçurumunun yüksek olduğu bir ülke” diyen Prof. Dr. Narlı, “İlginç olan şu ki, Türkiye son 3 yılda sosyal cinsiyet açısından biraz daha gerileme gösterdi ve sosyal cinsiyet uçurumu derinleşti. Bu derinleşmeyi de özellikle kadınların iş gücüne ve ekonomik hayata katılımında görüyoruz. Türkiye’deki en büyük sorun bu. Özellikle kadınların siyasi karar verme mekanizmalarındaki temsili de düşük. Bu nedenle de ülkemizdeki sosyal cinsiyet uçurumu yüksek çıkıyor” ifadelerini kullandı.
KADINLARIN ÜLKEDEKİ DURUMU SÜREKLİ OLARAK RAPORLANIYOR
Sağlık hizmetlerine ulaşım ve kadınların eğitime katılımı konusunda Türkiye’nin ilerleme yaptığını ifade eden Prof. Dr. Narlı, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye’deki kurumlar, bu raporları takip ediyorlar. Türkiye’nin her yıl kadına karşı ayrımcılığı önlemede ne kadar ilerleme yapıp yapmadığı raporlanıyor. Dolayısıyla ülkede kadınların durumunu hem ulusal kurumlar, akademisyenler takip ediyor hem de uluslararası kurumlar takip ediyor. Ve Türkiye’ye tavsiyelerde bulunabiliyorlar, eylem planları hazırlanmasını isteyebiliyorlar ve hazırlanan eylem planlarına göre durumun ilerleyişi raporlanıyor” dedi.
ÇARE KOTA UYGULAMAK
Kadınların ekonomiye katılımı için yapılacak en önemli adımın istihdama yönelik kota uygulamak olduğunu kaydeden Prof. Dr. Narlı, “Bazı ülkeler ve bazı şirketler her 2 erkeğe karşı bir kadının istihdam edilmesi kotasını uyguladı. Örneğin İskandinav ülkelerinde bu kotalar uygulandı ve insani gelişim açısından şu anda hiçbir uçurum yok. Hem siyasi katılım mekanizmalarında hem de kadınların kamu ve özel sektörde istihdamı için kota yaratılması gerekiyor. Kadınların siyasi hayata ve ekonomiye katılımı arzu edilen düzeye ulaştıktan sonra bu kotalar kaldırılabilir. Bu konuda da siyasi irade çok önemli, onlar yol gösterici olursa bunların hepsi yapılacaktır” dedi.

Türkiye cinsiyet eşitliğinde 149 ülke arasında 130’uncu olduTürkiye cinsiyet eşitliğinde 149 ülke arasında 130’uncu oldu

Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...
Sadece aralık ayında 15 milyon müşteri ağırlıyorlarSadece aralık ayında 15 milyon müşteri ağırlıyorlar
 Yara sandı, dudağından 2,5 santimetrelik tümör çıktı Yara sandı, dudağından 2,5 santimetrelik tümör çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

Diriliş Ertuğrul dizisine Savaşçı'dan sürpriz transfer!

Diriliş Ertuğrul dizisine Savaşçı'dan sürpriz transfer!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Mesut Özil için tüm imkanları seferber edecek

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Mesut Özil için tüm imkanları seferber edecek

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak aşk felaket getirdi! 'Seni boynuzluyorum' sözü çılgına çevirdi

Yasak aşk felaket getirdi: Seni boynuzluyorum!

Diyanet'ten yeni proje: Üniversite öğrencisine 'umre' programı

Diyanet'ten yeni proje: Üniversite öğrencisine 'umre' programı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2018'de 8,5 milyondan fazla kişi sorgulandı

FLAŞ! 32 bin 408 kişi yakalandı

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda

Konya'da eski eş dehşet saçtı: Uygunsuz halde yakaladım

Konya'da eski eş dehşet saçtı: Uygunsuz halde yakaladım

Günlük burç yorumları: 22 Aralık Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

22 Aralık yengeç burcundaki dolunayın burçlara etkisi ne olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.