"Türkiye çok büyük devlet"

EDİRNE (AA) - Yunanistan'ın uluslararası sözleşmelere aykırı şekilde Türkiye'ye gönderdiği ileri sürülen düzensiz göçmenler Türk makamlarına teşekkür etti.

Darp edilerek ve kıyafetleri alınarak Türkiye'ye Yunan askerlerince "geri itildikleri" ileri süren düzensiz göçmenler yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Pakistanlı Seyid İzzetullah (19) Yunanistan'da yakalanınca kendisini nezarete attıklarını, karakolda bir süre kaldıktan sonra başka bir grupla Meriç Nehri kenarına getirildiğini anlatarak, "Nehir kenarında bizi zorla soydular. Soyunmayanları dövdüler, vurdular. Yunanistan sınır askerleri bunları yaptı. Yüzleri maskeliydi ve sadece gözleri görünüyordu. Türkiye'ye geri itildik. İki saat yürüdükten sonra bir ışık gördük. Türk askeri, polisi bizi gördü, yardım etti. Göç idaresinde bize üniformalar, yiyecek ve su verdiler. Tüm ihtiyaçlarımızı karşıladılar Türkiye'de." diye konuştu.

Pakistanlı Samandur Khan (20) ise Yunanistan'daki sınır karakolunun nezaretinde 4 gün aç ve susuz kaldığını, darp edildiğini 150 kişiyle Türkiye'ye zorla gönderdiklerini iddia etti.