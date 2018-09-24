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"Türkiye çok büyük devlet"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 18:04 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın uluslararası sözleşmelere aykırı şekilde Türkiye'ye gönderdiği ileri sürülen düzensiz göçmenler Türk makamlarına teşekkür etti - Pakistanlı Seyid İzzetullah: - "Nehir kenarında bizi zorla soydular. Soyunmayanları dövdüler, vurdular" - "Türkiye'ye geri itildik. İki saat yürüdükten sonra bir ışık gördük. Türk askeri, polisi bizi gördü, yardım etti"

EDİRNE (AA) - Yunanistan'ın uluslararası sözleşmelere aykırı şekilde Türkiye'ye gönderdiği ileri sürülen düzensiz göçmenler Türk makamlarına teşekkür etti.

Darp edilerek ve kıyafetleri alınarak Türkiye'ye Yunan askerlerince "geri itildikleri" ileri süren düzensiz göçmenler yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Pakistanlı Seyid İzzetullah (19) Yunanistan'da yakalanınca kendisini nezarete attıklarını, karakolda bir süre kaldıktan sonra başka bir grupla Meriç Nehri kenarına getirildiğini anlatarak, "Nehir kenarında bizi zorla soydular. Soyunmayanları dövdüler, vurdular. Yunanistan sınır askerleri bunları yaptı. Yüzleri maskeliydi ve sadece gözleri görünüyordu. Türkiye'ye geri itildik. İki saat yürüdükten sonra bir ışık gördük. Türk askeri, polisi bizi gördü, yardım etti. Göç idaresinde bize üniformalar, yiyecek ve su verdiler. Tüm ihtiyaçlarımızı karşıladılar Türkiye'de." diye konuştu.

Pakistanlı Samandur Khan (20) ise Yunanistan'daki sınır karakolunun nezaretinde 4 gün aç ve susuz kaldığını, darp edildiğini 150 kişiyle Türkiye'ye zorla gönderdiklerini iddia etti.

Afganistanlı Mihran Cuddi (18) de Yunanistan'a giriş yaptıktan sonra Yunan askerlerince yakalandığını ve darp edildiğini öne sürdü.

Kıyafetlerini alıp Türk tarafına gönderildiklerini anlatan Cuddi, "Orada bizi dövdüler, her şeyimiz aldılar, telefon para ne varsa üzerimizde... Türkiye'de çok iyi baktılar bize. Çıplak şekilde buraya geldik, bize kıyafet verdiler. Yunan askerleri bizi soyduklarını söylemeyin diye tembih ettiler. Türkiye çok büyük devlet, merhametli devlet" diye konuştu.

- Gübre torbalarını elbise yapmışlar

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bosnaköy köyü yakınlarında çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitmiş, 30 düzensiz göçmeni yakalamıştı.

Bu kişilerden bazılarının yarı çıplak olduğu ve üzerlerine gübre çuvalı geçirildiği tespit edilmişti.

Düzensiz göçmenler ifadelerinde, Yunan askerlerinin kendilerini darbederek elbiselerini aldıklarını, Meriç Nehri üzerinden Türkiye tarafına zorla gönderdiklerini öne sürmüştü. Göçmenler, Yunanistan tarafından Türkiye'ye zorla gönderilen kişi sayısının yaklaşık 80'i bulduğunu, ancak diğerlerinin nereye gittiklerini bilmediklerini anlatmıştı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi'ne teslim edilen düzensiz göçmenlere elbise, ayakkabı, yemek verilerek duş imkanı sağlanmıştı.

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