Türkiye, çok uluslu insansız deniz sistemleri girişimine imza atacak

BRÜKSEL (AA) - Türkiye, aralarında Almanya, ABD, Belçika, Danimarka, Hollanda, İspanya, İtalya, Norveç, Polonya, Portekiz ve Yunanistan'ın da bulunduğu insansız deniz sistemleri geliştirilmesine yönelik çok uluslu girişim için niyet beyanına imza atacak.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde düzenlenecek imza töreninde, Türkiye, Almanya, ABD, Belçika, Danimarka, Hollanda, İspanya, İtalya, Norveç, Polonya, Portekiz ve Yunanistan savunma bakanlarının akşam saatlerinde niyet beyanına imza atması bekleniyor.
Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın imzalayacağı niyet beyanı, girişime katılan ülkeler arasında iş birliği yapma, personel görevlendirme ve standartları belirleme açısından hukuki zemin oluşturmayı amaçlıyor.
Çok uluslu girişimin ise bir taraftan NATO'ya kalitesi yüksek bir insansız deniz sistemi kabiliyeti kazandırılması amaçlanırken, diğer taraftan iş birliği sayesinde mali kaynak israfının engellenmesi öngörülüyor.
İnsansız deniz sistemleri, robotik sistemlerin kullanımıyla birlikte harekat ortamında insan hayatına yönelik muhtemel riskleri azaltmayı hedefliyor.
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