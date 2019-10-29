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Türkiye, çölleşmeyle mücadelede "dünyayı eğitiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 11:17 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı ÇEM Genel Müdürlüğünce, küresel tehdit olan çölleşme ve erozyonla mücadele konusunda bugüne kadar 100'e yakın ülkeden 800'ü aşkın uzmana eğitim verildi - Dünyada çölleşme ve erozyonla mücadelede önde gelen ülkelerden Türkiye, toprakların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor

ABDULLAH DOĞAN - Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü, küresel tehdit olan çölleşme ve erozyonla mücadele konusunda 100'e yakın ülkeden 800'ü aşkın uzmanla bilgi, birikim ve tecrübesini paylaştı.

İklim değişikliği, kuraklık, çölleşme ve küresel ısınma, dünyanın ortak sorunları arasında gösteriliyor. Topraklarının yüzde 65'i kurak ve yarı kurak olan Türkiye ise bu sorunlardan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, toprağı çölleşme ve erozyondan koruma konusundaki kararlılığını ise çalışmalarıyla ortaya koyuyor.

Bakanlık, Türkiye'nin prestijini artırmak ve toprağı korumak adına Birleşmiş Milletler nezdinde düzenlenen Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü etkinliklerine de ev sahipliği yaptı.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce ise çölleşme ve erozyonla mücadele konusunda bugüne kadar 100'e yakın ülkeden 800'ü aşkın uzmana eğitim verildi.

Genel Müdürlük, her yıl gerçekleştirilen Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimleri'nin 18'incisini Konya'da tamamlandı. Türkiye'nin çölleşme ve erozyona karşı bilgi, birikim ve tecrübelerinin aktarıldığı eğitimlere, 5 Türk Cumhuriyeti ve 6 Balkan ülkesinden 23 uzman katıldı.

Eğitim programı kapsamında katılımcılara, Karapınar'da kurtarılan erozyon sahası gezdirildi. Uzmanlar, sahadaki Gındam Yaylası ve Örnek Tepesi'nde gözlem yaptı.

Daha önce erozyona uğrayan ve kumlarla kaplı arazinin yapılan çalışmalarla ağaçlandırıldığını gören konuk uzmanlar, şaşkınlığını gizleyemedi.

- "Ağaçlandırma çalışmaları insanlık için örnek olmalı"

Sırbistan'da çölleşmeyle mücadele görevinde bulunan uzman Sinisa Polovina, "Bizler için öğretici bir çalışma oldu. Yapılan ağaçlandırma çalışmaları insanlık için örnek olmalı." dedi.

Kazak Yana Krekova ise çalışmaları dikkatle incelediğini belirterek, "Eskiden burası erozyona uğramış ve kötü durumdaymış. Kumlar araziyi kaplamış. Şimdi ise ağaçlar var. Bitki örtüsü yerine gelmiş. Bu bizleri sevindirdi. Zaten yapılan çalışmalar, buraya ne kadar önem verildiğini gösteriyor." diye konuştu.

ÇEM Genel Müdürlüğü, eğitimlerin yanında toprakların korunmasına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

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