Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an Suriye'nin geleceği için en büyük sorun, Fırat'ın doğusunda kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır." dedi. Erdoğan, ABD ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevin'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere New York'a hareket edeceklerini belirten Erdoğan, bu yıl genel kurul görüşmelerinin, Birleşmiş Milletleri tüm insanlarla ilgili kılmak, barışçıl, eşitlikçi ve sürdürülebilir toplumlar için küresel liderlik ve ortak sorumluluklar temasıyla yapıldığını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu görüşmeleri öncesinde, yarın BM üyesi ülke liderlerinin iştirakiyle Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli Etkinliği'ne katılacağını ifade ederek, New York'taki yoğun programlarına büyük önem verdikleri bu etkinlikle başlayacaklarını söyledi. Genel kurul görüşmelerinin ilk gününde, 25 Eylül'de, BM Genel Kurulu'na hitap edeceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Konuşmamda insani krizlere dikkat çekerek, vicdanları derinden yaralayan bu sorunlara çözüm bulunması için çağrıda bulunacağım. Tabii bu noktada özellikle Suriye'deki gelişmelere dikkat çekeceğiz. Suriye krizinin üzerinden 7 yılı aşkın bir süre geçti ancak hiçbir ülke Türkiye kadar büyük bir sorumluluk almadı, elini taşın altına koymadı, bizim kadar da bedel ödemedi. Suriyeli kardeşlerimizin sorunlarını gündeme getirmek, bu zulmün artık sona erdirilmesi için gayret sarfetmek bizim insani sorumluluğumuzdur. Şu an Suriye'nin geleceği için en büyük sorun, Fırat'ın doğusunda kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır. Tabii bir taraftan da malum İran'daki son meydana gelen terör eylemi... Şu anda tabii içeriğinde neler var, neler yok bunu henüz bilemiyoruz ama dün akşam itibarıyla 29 kişinin öldüğü, yaralılarının sayısının ise çok çok fazla olduğu, bunun da 25'i asker böyle bir durumla bölgedeki hassasiyetler daha da artıyor. Bir taraftan Suriye krizinin siyasi çözümü yolunda adımlar atılırken, bu bataklığın kurutulması için gerekenler yapılmalı. Bu arada İran yönetimine geçmiş olsun derken, tüm İran halkının da başı sağ olsun diyorum. Türkiye olarak bölgedeki tüm bu gelişmeler de gerek Tahran Zirvesi, gerek arkadan Soçi Zirvesi bunlar hassasiyetimizi aynen artırmamızı gerektiriyor."

- Erdoğan, ABD mensubu yatırımcılarla bir araya gelecek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile ikili görüşmeler de gerçekleştireceklerine işaret ederek, ekonomik alandaki temasları kapsamında ABD mensubu yatırımcılarla bir araya geleceklerini aktardı. Türkiye'deki Amerikalı yatırımcılarla görüşmeler yapıldığını ve çok etraflıca konuları ele aldıklarını hatırlatan Erdoğan, şimdi de Amerika'da bunun bir başka katılımını, yönetim kurulu başkanlarıyla, CEO'larıyla gerçekleştireceklerini belirtti. Erdoğan, medya kuruluşlarının temsilcileriyle, kanaat önderleriyle ve Amerika'daki Türk ve Müslüman toplum temsilcileriyle de istişarelerinin olacağını vurguladı. - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yurt dışına yapacağımız ilk devlet ziyareti" New York'taki temaslarına müteakip ise Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in davetine icabetle 27-29 Eylül tarihleri arasında Almanya'yı ziyaret edeceklerini belirten Erdoğan, ziyaretin Cumhurbaşkanı Steinmeier'in önerisiyle devlet ziyareti niteliğinde olacağını söyledi.

Erdoğan, "Kendilerine öncelikle bu davetten ötürü bir kez de sizlerin huzurunda teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi akabinde yurt dışına yapacağımız ilk devlet ziyaretini teşkil edecektir." dedi. Almanya'da Steinmeier'in yanı sıra Başbakan Angela Merkel ile de bir araya geleceklerini belirten Erdoğan, "Ayrıca Türkiye'de yatırımları bulunan büyük Alman firmalarının üst düzey yöneticileri de kabul edeceğim. Ziyaretimin son günü Köln'e geçerek burada Almanya'nın büyük ve ihtişamlı camisi olan Köln Ditip Merkez Camisi'ni ziyaret ederek, resmi açılışını yapacak ve burada inşallah vatandaşlarımızla da buluşacağız." diye konuştu. - "İstişareleri önümüzdeki dönemde de artırarak devam ettireceğiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ziyaretine ilişkin şu bilgileri verdi: "Almanya ziyaretim sırasında öncelikli gündemimiz siyasi ilişkilerimizde son birkaç yıldır yaşanan dönemin tamamen geride bırakılması olacaktır. Öte yandan ekonomik ilişkilerimizi karşılıklı fayda temelinde daha da ileriye taşıyabilmek adına atabileceğimiz adımlar olacaktır.

Bu arada malum, Hazine ve Maliye Bakanımız, Ticaret Bakanımız birlikte yapmış oldukları Almanya ziyaretiyle de ön görüşmeler başlatılmıştı. Şimdi bunları Enerji Bakanlığının da katıldığı bu ziyarette tekrar ele alma fırsatımız da olacak. Avrupa Birliği'nin lider ülkelerinden Almanya'nın gerek Avrupa Birliği'ne tam üyeliğimiz gerek Gümrük Birliği'nin genişletilmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınması süreçlerinde yapıcı bir rol üstlenmesini de bekliyoruz. Bir diğer başlık elbette bölgesel konular ve yakın coğrafyamızda cereyan eden gelişmeler olacaktır. Esasen bu konuda Almanya ile yakın bir diyaloğumuz telefon diplomasisiyle bugüne kadar hep sürmüştür, sürmektedir. Bizler bu istişareleri önümüzdeki dönemde de artırarak devam ettireceğiz. Almanya'nın 2019-2020 dönemi Güvenlik Konseyi geçici üyeliğinin uluslararası meselelerdeki etkin rolünü daha da güçlendirmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Almanya'nın özellikle insani meseleler karşısında gösterdiği duyarlılığı takdirle karşılıyoruz. Görüşmelerimizde değineceğimiz bir diğer husus, Avrupa'da artış gösteren ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığıdır. Alman toplumu içerisindeki geniş çoğunluğun ırkçılığı reddeden tavrını biliyor ve bunu takdirle karşılıyoruz."