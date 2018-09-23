Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışının 29 Ekim'de yapılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bir gazetecinin ABD ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, "ABD tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil." yanıtını verdi. MHP'nin hazırladığı ve pazartesi günü TBMM'ye sunmayı planladığı af tasarısına ilişkin görüşü sorulan Erdoğan, şunları söyledi: "Konuyla ilgili bazı açıklamaları duyduk. Fakat bu konudaki temel ilkemiz şudur; eğer bir af, devlete karşı işleniyorsa devletin bunu af yetkisi olabilir. Fakat şahıslara karşı işleniyorsa, bunun af yetkisi devlette değildir. Ancak bunu affedebilecek merci, o şahısların, mazlum, mağdur insanların ta kendisidir. Biz o yetkiyi devlet olarak kendimize alamayız. Düşünün ki bir ailede, bir kişinin eşi, kardeşi öldürülmüş, devlet olarak biz bunu affedebilir miyiz? O yetki ancak o ailenin kendine aittir. Bunun dışında parasal suçlar, hırsızlık, şu, bu... Aynı şekilde edebilir miyiz? Bu afla ilgili talebin içeriği A'dan, Z'ye ancak Meclise gönderildiğine göre bunların üzerinde arkadaşlarımız da gerekli çalışmaları yaparlar. Bakılır, atılabilecek adım varsa, üzerinde durulur. Ama şu anda televizyonlarda konuşulanlara bakıldığı zaman, tabii bunlar genelde kişileri de ilgilendiren bir konu... 164 bin veya 162 bin kişi... Bunların devletle alakası noktasında arkadaşlarıma sordum. 'Devlete karşı işlenmiş bu tür veya bu sayıda bir suç söz konusu değil' dediler. Gelsin, görürüz, bakarız, üzerinde çalışırız. Ona göre de atılabilecek adımlar varsa, buna göre atarız veya nereye kadar, ne kadarı ayrı bir konu. Bunlar üzerinde çalışırız."

- "Anlaşmanın sağlanmış olması bizi de bölgeyi de rahatlatmış oldu" Erdoğan, bir gazetecinin "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de İdlib konusunda mutabakata vardınız.15 Ekim tarihi açıklanmıştı ağır silahların çekilmesi yönünde. Takvimde bir değişiklik var mı? Şu anki gelişmeler nedir bu konuda? ABD'deki ziyaretinizde ikili görüşmelerde liderlerle bu konuyu, mutabakatı da gündeminize alacak mısınız?" sorusuna karşılık, Rusya'dan gelen bir heyetin, Türkiye'deki heyetlerle görüşmeler yaptığını hatırlattı. Bu görüşmelerin neticesinde detay çalışmalar üzerinde durulduğunu anlatan Erdoğan, 10 maddelik bir metni her iki ülkenin savunma bakanlarının imzaladığını, bu metin üzerinde çalışmaların detaylandırıldığını ifade etti. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Orada böyle bir tarih verilmesi söz konusu oldu. Bu ağır silahların cinsleri, bütün bunlar, bu arkadaşlarımızın yaptığı detay çalışmalarda gizli. Bunları gerek dış işleri bakanlarımız gerek savunma bakanlarımız gerekse MİT Başkanlığımız, kendi elemanlarıyla takibini yapıyorlar. En kısa zamanda inşallah en isabetli, en hayırlı ne olacaksa, bölgenin barışı için bu adımı atacağız.

Mutluyuz çünkü, 3,5 milyon insanın yaşadığı İdlib'te siviller her an burayı nasıl terk edecekler? Terk ettikleri zaman gidecekleri yer neresi? Orada gidebilecekleri tek yer görünüyor, yine Türkiye. Biz zaten 3,5 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz, misafirperverliğimiz malum. Şimdi yine böyle büyük bir mülteci akınını Türkiye'nin üstlenmesi kolay değildi. Onun için böyle bir barışın sağlanmış olması, anlaşmanın sağlanmış olması bizi de bölgeyi de rahatlatmış oldu. Temenni ederim ki bu süreci başarılı bir şekilde sürdürürüz." - "Aynı hassasiyeti tabii ki koruruz" "Yerel seçimlerde MHP ile bir ittifak görüşmesi olacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, şu anda seçimlere uzun zaman bir zaman olduğunu, bu zaman dilimi içinde liderler olarak görüşmeye her zaman açık olduklarını belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi MHP'den görevlendirilecek bir kişiye karşı, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısını hatta Genel Başkan Vekilini görevlendirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer bir değil, iki kişi olacak olursa bu görevlendirilen kişiler, Genel Başkan Vekilim ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcım bu işe hazır. Onlar görüşmeleri kendi aralarında başlatacaklar. Burada da yine muhteva nedir, içerik nedir bilinmesi lazım. AK Parti olarak bütün hedefimiz, tüm belediyelerde seçime girmek üzere hazırlığımızı sürdürmektir. Ona göre hazır olmaktır. Şu anda Cumhur İttifakı noktasındaki hassasiyetimiz ne ise bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyeti tabii ki koruruz. Böyle bir dayanışma içinde olmayı arzu ederiz. Bunun devamının da ülkenin geleceği açısından faydalı olduğuna inanırız." diye konuştu.