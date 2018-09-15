Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere özel uçak "CAN" ile saat 09.10'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.
Başkan Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve bazı ilgililer uğurladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakü'ye hareket etti.
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