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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasındaki görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 18:12 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasındaki görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.


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