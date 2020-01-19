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  4. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2020 16:26 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sona erdi

BERLİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin'deki Libya Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi.

The Ritz-Carlton Hotel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme 50 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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