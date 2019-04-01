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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden seçim tebriği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 10:00 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Demokratik Eylem Partisi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti

İSTANBUL (AA) - Bazı ülkelerin devlet başkanları, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla kutladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Demokratik Eylem Partisi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller de Erdoğan'a tebriklerini iletti.

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