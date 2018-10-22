Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehir hastaneleri projesinin en büyük rüyası olduğunu belirterek, "Bu hastanelerin yapılması, halkımın devletine olan inancını, güvenini artırıyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EKOTÜRK televizyonunda katıldığı yayında, soruları yanıtladı. Erdoğan, bir hayırseverin yardımıyla Fatih'teki İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesinin yenilendiğini ifade ederek, buranın şimdi muhteşem bir okula dönüştüğünü, sosyal aktivitelerin yapıldığı çok modern ve örnek bir okul haline geldiğini söyledi. Mimariye yönelik hassasiyeti olduğunu kaydeden Erdoğan, projelerde mimariye dikkat ettiğini ve okulları da ona göre yaptırdıklarını dile getirdi. Erdoğan, "Hayırseverlerimize bunu söylüyoruz, öyle rastgele beton yığını değil, mimari estetiği olsun ve orada okuyan çocuklarımız da 'Ben böyle bir okuldan yetiştim.' demeli, bunu dedirtmemiz lazım." şeklinde konuştu. Gelecekle ilgili Türkiye ve kendisi açısından nasıl bir tasavvura sahip olduğunun sorulması üzerine Erdoğan, her zaman insan merkezli bir yatırım anlayışının hedeflenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin her zaman bunu hedeflerine koyduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Onun için dikkat ederseniz 4 temel esas derken, bu esasa eğitimi koyduk. Eğitim kim için, insan için. Sağlık kim için, insan için. Çünkü biz bu ülkede sağlıkta ve eğitimde ne çileler çektiğimizi biliyoruz. Mesela ben 75 kişilik sınıfta okudum ama ülkemde o dönemlerde 80-90-100 kişilik sınıfların olduğu okullar vardı. Bu çileyi çekmişseniz, bunu artık değiştirmeniz lazım. Şimdi bakın biz bunu değiştirdik. Şimdi ortalama artık 30'u yakaladık, daha da aşağıya doğru düşüyor. Buraya geldik, niye? Sınıf ne kadar kalabalık olursa kalite o kadar düşecektir ama sınıftaki öğrenci sayısı ne kadar az olursa kalite o kadar yükselecektir." - "Devlet, vakıf ve özel hastaneler birbirleriyle yarışır hale geldi" Hastanelerdeki kaliteye ilişkin de değerlendirmede bulunan Erdoğan, eskiden hastanelerde bir röntgen çektirilebilmesi için 7-8 ay sonrasına gün verildiğini hatırlattı. Erdoğan, "Böyle bir durum vardı ama şimdi hastanelerimizde o ilkel röntgen cihazları yok. Şimdi artık tomografisi, MR, ultrasonografisiyle beraber devletin hastaneleri, aynı şekilde vakıf ve özel hastaneler birbirleriyle yarışır hale geldiler. Böyle bir kalite var ve bunları daha da iyi bir konuma getirmenin gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurum binalarının yapısına ilişkin de "Adalet saraylarımız ve emniyet saraylarımız hepsi şu anda korkulan yerler haline gelmedi. Eskiden bir karakola gittiğiniz zaman korkarak kapıdan içeri giriyordunuz, 'Acaba bugün buradan nasıl çıkacağım.' diye. Ama şimdi böyle bir durum söz konusu değil." diye konuştu. - "Bazı sıkıntıları yaşadık, ama hepsini toparlayacağız" Enerji ve tarım konularında da önemli adımlar atıldığını anlatan Erdoğan, hepsinden öte dış politikada varılan yerin çok çok önemli olduğuna dikkati çekti. "Geldiğimizde malum, 36 milyar dolar ihracatı olan bir Türkiye vardı ama şimdi 165 milyar dolar ihracatı olan bir Türkiye var." diyen Erdoğan, kişi başına milli geliri 3 bin 400 dolardan 11 bin dolara kadar çıkardıklarını bildirdi. Erdoğan, "Bu arada bazı sıkıntıları yaşadık, o ayrı mesele ama bunların hepsini toparlayacağız. Geldiğimizde IMF'ye 23,5 milyar dolar borcu olan bir Türkiye vardı ama 2013 itibarıyla IMF'ye borcumuzu bitirdik. Şimdi artık bizim IMF diye bir sorunumuz yok ki IMF'nin bile bizden borç ister hale geldiği dönemi yaşadık." şeklindeki değerlendirmeleri paylaştı.

Merkez Bankasının döviz rezervini de artırdıklarını anlatan Erdoğan, "Merkez Bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Başbakanlığım döneminde, o da mesela bir ara 136 milyar dolara kadar çıkardık. Böyle bir dönemden bunu korumanın gayreti içerisindeyiz. Bir düşüş var ama bunu yeniden inşallah toparlayacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin alt ve üst yapıda aldığı mesafenin ortada olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim 3. köprümüz, birçok şeyleri rahatlattı. Aynı şekilde Marmaray birçok şeyi rahatlattı, Avrasya Tüneli İstanbul trafiğinin birçok şeyini rahatlattı. Osmangazi Köprüsü, Kocaeli'ni tamamen dolaşmaktan kurtararak süratle İstanbul-Bursa arasında bir geçiş sağlamış oldu. Şu anda İstanbul'dan Bursa 1 saat 15 dakikaya düşmüş vaziyette. Onunla beraber İzmir'i bağlıyoruz. İzmir hattı bağlandığında 3-3,5 saate düşer hale gelecek. Bu hat içerisinde parça parça yapılan birçok yer var, bunlar devam ediyor." - "Halkımın devletine olan inancını artırıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık hizmeti kapsamında yapılan hastanelere ilişkin de bilgi verdi. En büyük rüyasının şehir hastaneleri olduğunu anımsatan Erdoğan, şehir hastanelerinin yapımına büyükşehirlerden başladıklarını söyledi. Erdoğan, bu hastanelerin bazı küçük şehirlerde de yapıldığını belirterek, "Buralarda bu hastanelerin yapılması, halkımın devletine olan inancını, güvenini artırıyor." dedi. İlaç temini başta olmak üzere her yönüyle huzuru yakalayan bir Türkiye'nin söz konusu olduğunu vurgulayan Erdoğan, her konuda daha da iyi adımların atılacağını yineledi. Erdoğan, hastaların eskiden bir yerden bir yere gitme noktasında sıkıntılarının bulunduğunu hatırlatarak, "Hastayı helikopterle alacak Sağlık Bakanlığı götürecek, böyle bir şey yoktu. Şimdi 14 tane helikopter hizmet veriyor." diye konuştu. Aynı şekilde ambulans uçaklarla da hastalara hizmet verildiğine işaret eden Erdoğan, "Şu anda binlerce ambulansımız Türkiye genelinde hizmet veriyor. Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun karı, kışı, tipisinde ulaşım çok tehlikeli. Buralara palet ambulanslar aldık. Bu palet ambulanslarla birçok yere çıkabilmenin yolunu bulduk, bunları başardık, bunlar oralarda hizmet veriyorlar. Şu anda insanına değer veren, her şey insan için her şey Türkiye için diyen bir yönetim var iş başında." şeklindeki görüşlerini dile getirdi.