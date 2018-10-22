Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırımda tüm finans sektörünün girişimcilerin önünü açması gerektiğini belirterek, "Girişimcilerimize özellikle yüksek faizle değil düşük faizle kredi imkanlarının verilmesi. Bu verildiği anda benim girişimcim çok daha rahat yatırım yapacaktır. Bu yatırım istihdamı getirecektir. Bu istihdamla beraber de üretim çok daha farklı boyutlara gelecektir. Bu endişe edilen enflasyon olayını da bu düşük faiz aşağı çekecektir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EKOTÜRK televizyonunda katıldığı yayında, soruları yanıtladı.
Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye'nin misyon ve vizyonunun geleceğine ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, Türkiye'nin dünya ile yarış halinde olması gerektiğini ifade etti.
Erdoğan, 29 Ekim'de İstanbul'daki havalimanının açılacağını hatırlatarak, bu havalimanının ilk etapta yılda 90 milyon yolcuya hizmet vereceğini söyledi.
Havalimanının 2023'te ise 150-200 milyon yolcuya hitap eder hale geleceğini dile getiren Erdoğan, "Biz yüzüncü yıla dünyanın çok ama çok saygın bir ülkesi olarak girmeyi bu yatırımlarla da sağlamış olacağız. Ama bütün bunların yanında bizim için önemli olan bir şey daha var, o da nedir? Biz şu anda dünyanın satın alma paritesi itibariyle on üçüncü ülkesiyiz. Malum G20'de on yedinci ülke konumundayız." diye konuştu.
Kasım ayının sonunda Türkiye'nin Arjantin'de G20 zirvesinde olacağını hatırlatan Erdoğan, ilk yirmi içinde olan Türkiye'nin ilk on içinde olmanın hesaplarını yaptığını dile getirdi.
Erdoğan, "Bazı manipülasyonlar, spekülasyonlar şunlar bunlar olmuş olabilir ama bunları artık aşan bir Türkiye var. Tabii ekonomik olarak atılan adımların yanında bizim fikri, kültürel bu anlamda da çok daha farklı, güçlü olduğumuzu her şeyiyle ortaya koyabilen bir Türkiye olmamız lazım. Sadece ekonomi her şey değil. Bilim, irfan, kültür bunlar bizim için çok önemli." şeklinde konuştu.
TEKNOFEST İstanbul'da gençlerin gösterdiği başarılara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bir şeyi gösteriyor. Artık bir yarış başladı. Çok dinamik, güçlü bir nesil geliyor inşallah. Bütün mesele, bu gençliğin madden ve manen güçlü olarak gelmesi. Bunu başardığımız andan itibaren geleceğimizin çok daha güçlü olduğunu, 2023 ile beraber çok farklı bir gelecek inşa edeceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.
- "Finans sektörünün girişimcilerimizin önünü açması lazım"
Kalkınmanın temel esasları üzerinde durulması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, kalkınmanın temel esasları içerisinde yer alan üretimin bir kenara koyulmasının mümkün olmadığına değindi.
Üretimin yapılabilmesi için yatırıma ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yatırımda tüm finans sektörünün girişimcilerimizin önünü açması lazım. Girişimcilerimize özellikle yüksek faizle değil düşük faizle kredi imkanlarının verilmesi. Bu verildiği anda benim girişimcim çok daha rahat yatırım yapacaktır. Bu yatırım istihdamı getirecektir. Bu istihdamla beraber de üretim çok daha farklı boyutlara gelecektir. Bu endişe edilen enflasyon olayını da bu düşük faiz aşağı çekecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Recep Tayyip Erdoğan, faiz ve enflasyon konusundaki açıklamalarının akademisyenlerle çatışmaya girmeye sebep olabileceğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Ama bu inandığım bir şeydir çünkü ispat edilmiştir. Onlar ispat ederek konuşmuyorlar biz ispat ederek konuşuyoruz. Göreve geldiğimizde yüzde 73 idi faiz, enflasyon yüzde 30'du. Biz faizi aşağı çektik. Faizi biz 4,6'ya aldığımızda enflasyon yedi küsür altıydı. Buraya çektik. Onun için bir ilke söylüyorum, faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu bir defa bilmeleri, öğrenmeleri lazım. Ben damdan düşen adamım, onlar damdan düşerek konuşmuyorlar. Onlar sadece sayfaların arasından konuşuyorlar ama bunu yaşayanlar da dünyada böyle olduğunu gayet iyi biliyorlar. Bu yapıldığı anda düşük faizde, özellikle girişimciye sağlanacak krediler, onların da üretimini, istihdamını artıracaktır. Bununla beraber de kalkınma hareketi çok daha güçlü şekilde devam edecektir."
(Bitti)
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