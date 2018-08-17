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Türkiye Cumhuriyeti-Avrupa Komisyonu Finansman Anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 09:34 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti-Avrupa Komisyonu Finansman Anlaşması

Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasındaki finansman anlaşmasının sınır güvenliğiyle ilgili kısmına Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinin dahil edilmesi nedeniyle gerekli görülen ekin yürürlük tarihi 28 Haziran 2018 olarak kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2 Mart 2018'de imzalanan Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni çerçevesinde 2012 yılı Türkiye Ulusal Programına yönelik Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşması'na 2 No'lu Ek'in yürürlük tarihi 28 Haziran 2018 olarak tespit edildi.

Söz konusu anlaşma ekine, "Mayın temizleme ve Türkiye'nin doğu sınırlarında sınır denetimi kapasitesini artırarak sosyoekonomik gelişimin sağlanması faz 2" projesine Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinin eklenmesi nedeniyle gerekli görüşmüştü.

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