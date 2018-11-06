"Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en cömert ülkesi"

TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Zülküf Oruç, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütçesine oranla yaptığı yardımlarla dünyanın en cömert ülkesi." dedi.

Oruç, Türkiye Gençlik Vakfı Kastamonu Şubesi tarafından Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türk tipi kalkınma modeli" konferansında yaptığı konuşmada, TİKA'nın dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin bayrağını dalgalandırmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin proje ofisi sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Oruç, " 2010’dan sonra 37 proje ofisi kuruldu. Esas ivmenin bu tarihten sonra arttığını görüyoruz. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde ve Balkanlar’da neredeyse her noktada varız. Son dönemde en yoğun olarak Afrika ve Orta Doğu'da çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

Birçok devletin kalkınma ajanslarını uluslararası ilişkilerde kullandığını belirten Oruç, şöyle devam etti:

"Mesela Fransa Afrika'da çok sayıda proje ve faaliyet içerisinde. Son dönemde Çin Afrika'da çok büyük projeler gerçekleştiriyor. Muhtemelen önümüzdeki dönemlerde Afrika'nın yeninden paylaşım süreci olacak. Bu bağlamda Türkiye kendi tarihi, irfanı ve geleneğinden kaynaklanan bir bakış açısı ile kalkınma alanında kendine mahsus bir alan açmak istiyor."