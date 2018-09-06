"Türkiye Cumhuriyeti her koşulda KKTC'nin yanında olduğunu gösterdi"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Türkiye'nin her koşulda KKTC'nin yanında olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Başbakan Erhürman, adaya dönüşünde Ercan Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, Ankara'da yaptıkları ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiklerini, görüşmede KKTC Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da hazır bulunduğunu dile getirdi.

Uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Erhürman, KKTC ve Türkiye'nin Türk lirası kullanan iki devlet olduğuna dikkati çekerek, dövizdeki artışın doğal olarak Türkiye'yi de KKTC'yi de olumsuz etkilediğini vurguladı.

Erhürman, dövizdeki artışın maliye olanaklarında zayıflamalara yol açtığını, Ağustos enflasyonunun yüzde 8,42 olarak açıklandığını, bunun son 22 yılın en yüksek aylık enflasyon oranı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile teknik ayrıntılar üzerine çalıştıklarını ifade eden Erhürman, Oktay ile çalışmayı birebir günlük temas halinde sürdürme kararı aldıklarını aktardı.