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"Türkiye Cumhuriyeti her koşulda KKTC'nin yanında olduğunu gösterdi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 16:35 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman: - "Türkiye Cumhuriyeti her koşulda KKTC'nin yanında olduğunu gösterdi" - "Türkiye Cumhuriyeti, her zaman olduğu gibi bu ekonomik darboğazdan geçerken de KKTC devletinin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olduğu konusunda çok açık bir mesaj verdi"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Türkiye'nin her koşulda KKTC'nin yanında olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Başbakan Erhürman, adaya dönüşünde Ercan Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, Ankara'da yaptıkları ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiklerini, görüşmede KKTC Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da hazır bulunduğunu dile getirdi.

Uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Erhürman, KKTC ve Türkiye'nin Türk lirası kullanan iki devlet olduğuna dikkati çekerek, dövizdeki artışın doğal olarak Türkiye'yi de KKTC'yi de olumsuz etkilediğini vurguladı.

Erhürman, dövizdeki artışın maliye olanaklarında zayıflamalara yol açtığını, Ağustos enflasyonunun yüzde 8,42 olarak açıklandığını, bunun son 22 yılın en yüksek aylık enflasyon oranı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile teknik ayrıntılar üzerine çalıştıklarını ifade eden Erhürman, Oktay ile çalışmayı birebir günlük temas halinde sürdürme kararı aldıklarını aktardı.

Başbakan Erhürman, "Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman olduğu gibi bu ekonomik darboğazdan geçerken de KKTC devletinin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olduğu konusunda çok açık bir mesaj verdi." diye konuştu.

Gelecek haftalar içerisinde bu görüşmenin sonuçlarıyla ilgili bir şeylerin ortaya çıkacağını düşündüğünü belirten Tufan Erhürman, şunları kaydetti:

"Türkiye yanımızdadır ama Kıbrıs Türk halkı da bu dönemde el ve gönül birliği içinde olmak zorundadır. Meseleleri kısa vadeli şekilde ele almamak gerekir. Türkiye'deki görüşmelerimiz de gösteriyor ki, içinden geçtiğimiz tünelde ışık henüz görünmüş değil. Çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız ama biz el birliği içerisinde bu sorunlarla baş edecek, yetki ve yeteneğe sahibiz. Türkiye Cumhuriyeti, her koşulda KKTC’nin yanında olduğunu gösterdi."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Başbakanı Tufan Erhürman

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