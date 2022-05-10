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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950

10.05.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısını 200 bin 950 olarak açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da yeni yerli e-Pasaport, yerli e-Mavi Kart ve yerli e-Sürücü Belgesi tanıtım toplantısında konuştu. Konuşmasında vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıklayan Soylu, "Bugüne kadar kriterleri sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir" dedi. Soylu vatandaş olan Suriyelilerden 113 bin 654'ünün reşit, 87 bin 296'sının da çocuk olduğunu söyledi. Afganistan uyruklu olup da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçenlerin sayısının da 37 bin 69 olduğunu söyleyen Soylu bunlardan 17 bininin Türkmen olduğunu söyledi.

Soylu "Uygur Türklerinin bir kısmının ikameti yoktu, bir kısmı vatandaş değildi. Hepsini uzun dönemli ikamete çevirdik. Uygur Türkleri dahil olmak üzere, Bulgaristan, Yunanistan ve Orta Asya'daki Türk soyları dahil olmak üzere hepsine İstanbul'da müracaatları halinde Özel Türk Soylar Ofisi kurduk. Şu anda 6 bin 787 Uygur Türkü vatandaş oldu, 2 bininin de vatandaşlık işlemleri devam ediyor" diye konuştu. Soylu 101 bin 995 Ahıska Türkü'nün de vatandaş olduğu bilgisini verdi. 25 bin 969 da yabancı yatırımcılıktan vatandaşlık kazanan olduğunu belirten Soylu "Bu yabancı yatırımcılardan elde edilen gelir 7 milyar 532 milyon dolar" açıklamasını yaptı.

Üç türlü Türk vatandaşlığı kazanma yolu olduğunu belirten İçişleri Bakanı Soylu "Genel olarak, evlenme yoluyla ve istisnai olarak" dedi. Soylu, 5 yıl Türkiye'de kesintisiz ikamet ediyorsa, bu sürede suç ve suça dair bir konuya karışmayanların, bir Türk vatandaşıyla 3 yıl evli olanların, istisnai olarak da Türkiye'de sanayi, kültürel, müzik gibi alanlarda fayda sağlayacağı değerlendirilen yabancıların Türk vatandaşı olabileceklerini söyledi.

Soylu "6 aydan fazla hapis cezası almış yabancıların vatandaşlık başvurusu reddedilir. İçişleri Bakanı imzasıyla onay makamı olan Cumhurbaşkanı'na gönderilir. Vatandaşlığa alma işlemi gibi vatandaşlıktan çıkarma işlemi de aynı şekilde yapılır. Kişinin Göç İdaresi'ne bağlı bulunduğu dönem içindeki kayıtlarının ne olduğunu değerlendirmek durumundayız" diye konuştu.

DW / EC, BÖ

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Anahtar Kelimeler:
suriye Süleyman Soylu
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