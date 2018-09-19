Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyenler için özel ofisler açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, 2010 yılında yürürlüğe giren Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in yabancıların “istisnai olarak Türk vatandaşlığını” kazanmalarını düzenleyen 20’nci maddesinde değişikliğe gidildi.

1 MİLYON YERİNE 250 BİN DOLAR YETERLİ

Yeni düzenlemelere göre, Türkiye vatandaşlığına hak kazanmak için öngörülen sabit sermaye tutarı 2 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi. Ayrıca Türkiye’de gayrimenkul sahibi yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli de 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekildi.

Yine vatandaşlığa hak kazanma şartları arasında yer alan en az 100 kişiye istihdam sağlama ifadesi de 50 kişi olarak değiştirildi. Vatandaşlığa geçme hakkı kazanmak için Türkiye’deki bankalarda tutulması gereken mevduat miktarı da 3 milyon dolardan 500 bin dolara düşürüldü.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada vatandaşlık almak isteyen yabancılar için özel ofisler açılacağı ve işlemlerin en kısa zamanda tamamlanacağı belirtildi.

