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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyenler için özel ofisler açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 10:21 | Son Güncelleme

Bugün resmi gazetede yayınlanan “Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, vatandaşlık almak isteyen yabancılar için özel ofisler açılacağı ve işlemlerin en kısa zamanda tamamlanacağınu duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyenler için özel ofisler açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, 2010 yılında yürürlüğe giren Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in yabancıların “istisnai olarak Türk vatandaşlığını” kazanmalarını düzenleyen 20’nci maddesinde değişikliğe gidildi.

1 MİLYON YERİNE 250 BİN DOLAR YETERLİ

Yeni düzenlemelere göre, Türkiye vatandaşlığına hak kazanmak için öngörülen sabit sermaye tutarı 2 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi. Ayrıca Türkiye’de gayrimenkul sahibi yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli de 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekildi.

Yine vatandaşlığa hak kazanma şartları arasında yer alan en az 100 kişiye istihdam sağlama ifadesi de 50 kişi olarak değiştirildi. Vatandaşlığa geçme hakkı kazanmak için Türkiye’deki bankalarda tutulması gereken mevduat miktarı da 3 milyon dolardan 500 bin dolara düşürüldü.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada vatandaşlık almak isteyen yabancılar için özel ofisler açılacağı ve işlemlerin en kısa zamanda tamamlanacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
türkiye cumhuriyeti vatandaşlığı İçişleri Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 60 yorum
ülke iyice yol geçen hanına döndü...boyu devrilecesi herifler sçtı memleketin içine....
Biz yabancılar ülkelerine gitsin diye yalvarıyoruz hükümet gelsinler diye indirim yapıyor :D
bu ülkede neden herşey parası olana ? vatandaş yada düşük gelirliler için neden bişey yapılmaz ?
yaşta emekliye takılanların gasb edilmiş hakını verin gaspa durdiyin
Emeklilikte Yaşa Takılanlarda neymiş be ! Bizim böyle bir sorunumuz yok ! Bizim sorunumuz zuriye vatandaşlarının rahatı, konforu, sağlığı, sıhhati, eğitimi, eğlencesi...
ırak. iran. gürcistan.azerbeycanı.ruslar koşar
Vatandaş olmak için 3 milyon vs, isteniyormuş eskiden,simdi 500,olmuş mus,o kadar suriyeli tc numarası alıp kimlik aldı hangisi 3 milyon yatırım yaptı şahsen bizim sitede tc vatandaşı olan araplar öyle bir yatırım yapmadi...,! Gece sabaha kadar sahile gidip.nargile çekmekten başka
nerede it kopuk varsa doldur ulkeye.
BEDAVA ÜLKE VAAAAR. heyyy yurdum güzel yurdum. yazık cok yazik. rant ve para.hirs bu kadar olurdur
karıstırın iyice türlü olacak gelecek nesil
yazık ne gerek var bukadar seviyeyi aşağıya cekmeye
OYLAR DÜŞTÜ,PARALAR BİTTİ!!!
Bukadar dolardan bu kadar dolara..niye hala dolar çünkü dolara mahkumsunuz..birde kira sözleşmelerinden doları kaldıracaksınız..bir şey yapılacaksa önce siz yapın..kamunun her alanında türk lirasını kullanın,daha sonra milletten isteyin..
Bugün vatandaşlığını satan yarın..........
Sat bakalım sat. 250 bin doları tl çevirip senin sarayı satın almasınlar :))
ülkeyi satmanın yeni yolu
alacak olanlar iran ırak suriye başka kim alırki
ya hani dolar yoktu balik bastan kokuo sanki
ülkeyi satacak yakında
Biz dolara karşı değilmiyiz olm dalgamı geçiyorsunuz.
İsterseniz biz gidelim siz takılın
Allah Sonumuzu Hayr Eylesin...
batan geminin vatandaşlığı bunlar gel yabancı geeeeel
bunlar biyere kadar oncelikle yapılması gereken Israfa son vermektir Makam arabası meselesi meselesi önemli Belli başlı makamlar haricinde bu uygulama kaldırılmalıdır! Ayrıca Belediyelerde israfa son vermeli Adam Yol kenarlarinda Peyzaj çalışmış Gitmis Duz Duvara Bahce yapmış dallama Ulan Fantazilerini kendi paranla karşıla Milletin parasını Çar cur etmeyin artık Bundan sebep Bircok Belediyeyi CHP ye Kaptiracaksiniz Ustelik CHP ;oylarınıarttırıpda kazanmayacak Tıpkı Cumhurbaşkanlığı seciminde oldugu gibi; Hâlâ anlam veremediginiz Oy hareketleri olacak
sata sata bitiremediniz de bi bitmediniz de
KAPATIYORUZ HER ŞEY YARI FİYATINA!!
Kasa bugun de bos :)
Haydi damping vaaaar gel yabancı geeel para kalmadı bizde çabuk geeel >:(
ülke batıyor gençler bilginiz olsun her yanımız Türk olmayan benliğini kaybetmiş düşsek bize vuracak tiplerle doldu satmadıgımız toprak gyri menkul kalmadı şimdş bu 500 bin dolar neyin nesi oldu olacak nefes alana vatandaşlık verelim ülkenin anasını ağlattınız be ....
Türk lirası değer kaybetti yetmedi şimdi sıra Türkiye Cumhuriyetinde şaka gibi şimdi muz ülkesi olma yolunda hızla ilerliyoruz
VATANSIZLARIN VATANI OLDUK. BU NE İŞ HANİ SURİYELİLERİ GÖNDERECEKTİNİZ NE OLDU. YALANLARINIZ SIKTI ARTIK.
Ülkede herşey pahalılaşırken , Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ucuzlamış .. Bu bile ekonominin geldiği noktayı ve devletin ne derece acziyet ve muhtaç halde olduğunun gosteresidir . Allah milletimizin yardımcısı olsun (kendidusenaglamaz)
Dolarla ticareti bırakalım diyoruz yapılan her değişiklik dolar üzerinden yapılıyor.
muz cumhuriyetimi burası yaziklar olsun yeri gelince kanimizla kazandik bu memleketi dersiniz iktidarda kalabilmek icin uc kuruş icin ulkeyi satiyorlar parsel parsel
bu kadar param olsa bu ülkede saniye durmam
ey mıllet oy verdıgınız partının mılletı ne hale dusurdugunu görün bu mıllet vatan topragında vatandaşlıgını bıle satısa cıkardı neden devletımızın basındakı ınsan saray yavrularında otursun jet alsın herseye zam yapsın ama tıcaretle ugrasanların yaptıgı zammı cok gorsun dıyemimi yazıklar olsun
SATIN DA SATIN MEMLEKETİ KARMA KARIŞIK ÜLKE YAPTINIZ TROLLER SEVİNSİN ELİN GAVURU VATANDAŞLIK ALINCA SANA RESTİ ÇEKİNCE MELEYE MELEYE GEZERSİNİZ
Dalga geçiyorlar hepimizle
Tek satmadığımız vatandaşlığımız kalmıştı. Onuda 250 bin dolara satın.
gel gel sende gel pas parayı al vatandaşlıgı bu kadar kolay zaten ali babanın çiftliği SAVAŞARAK ALAMADIKLARI TOPRAKLARIMIZA TRUVA ATI GÖNDERİP ALMAYA ÇALISIYORLAR EKONOMİ VE BU TÜR ŞEYLERLE TÜRKİYEYİ ÇÖKERTMEYE ÇALISIYORLAR UYANIN EYYY GAFİLLER EEYY TÜRK HALKI
Bu ne demek şimdi Türkiyedeki tüm geçici barınanlara vatandaşlık vermek !
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