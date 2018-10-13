- "Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit etmek kimsenin haddine düşmez"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Andrew Brunson hakkında verilen mahkeme kararıyla ilgili, "Tüm bu dayatmalara, tehditlere, haddini aşan tüm ifadelere karşı, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir makamı buna prim vermemiştir." dedi. Çelik, partisinin Adana İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Brunson kararıyla ilgili Çelik, eleştirileri okuyup takip ettiğini, tek tek kimin hangi eleştiriyi gündeme getirdiğini analiz etmeyeceğini söyledi. Türkiye'de bu olay gündeme geldikten sonra ABD tarafının tweet ve mesajlarının hatırlanması gerektiğini aktaran Çelik, şöyle devam etti: "Orada belli bir saat verilerek, 'şu gün şu saate kadar bırakılmazsa şu tavırları koyacağız, ilişkilerin arasına bir takım engellerin çıkartılması için çeşitli politikalar üreteceğiz, çeşitli yaptırımlar ortaya koyacağız' diye pek çok açıklama yapıldı ABD Başkanı tarafından ve başkan yardımcısı tarafından. Hatta son derece yadırgadığımız bir biçimde belli bir saat verdiler, şu saate kadar şu gün serbest bırakılması gerekiyor diye. Arkasından iki bakanımıza dönük olarak bir karar aldılar. Hatta hatırlarsanız konuyu yakından takip edenler bilirler, Başkan Yardımcısı Pence, bir yerde yaptığı konuşmada, Türkiye'ye dönük ifadelerini sabitlenmiş tweet haline getirdi ve bunu günlerce kendi twitter hesabında tuttu. Tabii bu dayatmalar karşısında, Türkiye'nin herhangi bir şekilde onların tutumuna uyum sağlaması ya da onların verdiği bir takvimle hareket etmesi söz konusu değildi. Dolayısıyla burada Cumhurbaşkanımızın baştan beri tavrına dikkat edildiği zaman, hiçbir şekilde bu dayatmalara prim vermeyen, bu dayatmaları hiçbir şekilde önemsemeyen ve Türkiye'nin kendi yolunda gitmesini, kurumların kendi kararlarını vermesi konusundaki, kendi takvimlerine uyması konusundaki iradelerinin korunması şeklinde bir tutum aldığı ortadadır."

- "Türkiye tarafından, Cumhurbaşkanı tarafından bir prim verilmedi" Şimdi gelinen aşamada yargısal akışın şu safhada tamamlandığını dile getiren Çelik, "Suçu sabit görülerek belli oranda ceza verildi bu şahsa. Daha sonra da yattığı süreye sayılarak tahliye edildi. Gelinen noktada karşı taraf da bunu temyize götüreceğini söyledi. Bu safhada yargısal akış tamamlandı ama diğer aşamalar devam edecek. Ortaya çıkan eleştirilerin ortak noktası nedir, bir dayatma söz konusu olduğu ve bu dayatma neticesinde serbest bırakıldığı şeklindedir. Bu sürecin iyi takip edilmemesinden kaynaklanan bir yaklaşım." diye konuştu. Çelik, şöyle devam etti: "Başından beri dikkat ederseniz o açıklamaların yapıldığı günlerde, ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısının açıklamasının yapıldığı günlerde, gün ve saat vererek Türkiye'yi hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimiz bir dille hükümeti tehdit etmeye kalkışarak, haddini aşarak bu şekilde yaklaşımlar ortaya konulduğunda bunların hiçbirine prim verilmedi. Bu dayatmalar neticesinde bu karar ortaya çıktı diyenlerin dikkat etmesi gereken şey şudur; tweetler atıldığı zaman, bu açıklamalar yapıldığı zaman, Türkiye haddini aşan bir biçimde tehdit edilmeye kalkışıldığında, bunların hiçbirine Türkiye tarafından, Cumhurbaşkanı tarafından prim verilmedi."

Türkiye'nin bu dayatmalar konusunda bir adım atmayacağının açık ve net bir şekilde söylendiğini vurgulayan Çelik, yabancıların Türkiye'de yargılanmasıyla ilgili konunun Türkiye'de uzun bir tarihinin olduğunu kaydetti. Geçmişte Türkiye'de ABD vatandaşlarının yargılanması söz konusu olduğunda, yabancıların yargılanması söz konusu olduğunda, geçmişte çeşitli hükümetler nezdince Cumhuriyet döneminde alınan tavırların çok ilginç olduğunu belirten Çelik, bunların ayrıntısına girmeyeceğini söyledi. - "Dayatmalara prim verilmemiştir" Bu son durumun son derece ayrı olduğunun altını çizen Çelik, şöyle konuştu: "Tüm bu dayatmalara, tüm bu tehditlere, haddini aşan tüm bu ifadelere karşı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir makamı prim vermemiştir. Şu gün şu saatte bırakın gibisinden ifadelere olumlu yaklaşılmamıştır. Yargısal akışın kendi doğası, takvimi içerisinde akması konusundaki olayın altı çizilmiştir. Bu dayatmalar neticesinde serbest bırakıldı diyenlere, bu eleştirilerinin temelsiz olduğu şuradan bellidir; eğer belli dayatmalar neticesinde bu kararlar alınacak olsaydı o dayatma ifadeleri ortaya çıktığı zaman Türkiye'ye eş zamanlı ekonomik saldırılar yapıldığı zaman, Türkiye bu kararları alırdı. Dolayasıyla Türkiye orada bir takım çıkarlar neticesinde bu dayatmalara teslim olmamış, tam tersine milli onur, milli haysiyet ve kendi milli çıkarları temelinde, Türkiye'nin egemenlik haklarının korunması temelinde, kurumlarının da egemenlik haklarının korunması temelinde tutumunu sürdürmüştür. Dolayısıyla dayatma ifadesini kullananların, bu takvimi gözden geçirmesi gerekir. Eğer dayatmalar konusunda bir karar alınacak olsaydı o sözlerin söylendiği yani şu günde şu saatte serbest bırakmazsanız şu yaptırımlarla karşı karşıya kalacaksınız denildiği zamanlarda bu yapılırdı. O zaman da bunun arkasına Bakanlarımıza karşı yaptırımlar koydular, Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinde karşı karşıya kalmadığı kadar ağır bir ekonomik saldırı ortaya koydular ve bunu alenen yaptılar."

Türkiye'nin kendi egemenlik hakları çerçevesinde gereken tutumu aldığını belirten Çelik, "Şunun görülmesi gerekir; maalesef yanlış bir tutum var. Bakın, bu olaylara halen devam eden ABD yönetiminin kullandığı üslubu eleştirmek yerine eleştiriyi içeriye yöneltiyorlar." dedi. - "Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit etmek kimsenin haddine düşmez" ABD yönetiminin Brunson konusundaki tutumunu eleştiren Çelik, "Bunu teolojik bir siyasete dönüştürmeye çalıştıkları, teolojik bir siyaset diline enerji kazandırmak için kendi iç politikaları çerçevesinde bunu kullandıkları çok açıktır. Esas eleştirilmesi gereken şey budur. Amerikan yönetiminin de şunu anlamış olması gerekir; ne Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ne Türkiye'nin kurumları ve hükümeti, hiçbir şekilde bu dayatma diliyle muhatap olmaz, bu haddini aşan dile herhangi bir prim vermez." ifadelerini kullandı. "Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit etmek kimsenin haddine düşmez" diyen Çelik şunları kaydetti: "Ne olmuştur, netice itibariyle onların söylediği zaman bunları en ağır saldırılarla eş zamanlı ortaya koydukları zaman, Türkiye'de buna hiç kimse prim vermemiştir. Cumhurbaşkanımızdan hükümetimize kadar hiç kimse buna prim vermemiştir. Dolayısıyla Amerikan yönetiminin de şuna dikkat etmesi gerekir; bu dili hiçbir ülkeye karşı kullanmamaları gerekir. Hele Türkiye gibi bir ülkeye karşı hiçbir şekilde kullanmamaları gerekir. Eğer bu dil vasıtasıyla sonuç aldıklarını düşündükleri ülkeler varsa, şunu bilsinler; Türkiye'nin milli onuru, milli haysiyeti her şeyin üzerinde gelir. Bu dilin eğer yeryüzünde işleyeceğini, çalışacağını düşünüyorlarsa bu dilin karşılık bulmayacağı, prim verilmeyeceği, çalışmayacağı ve işlemeyeceği yegane ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dolayısıyla Amerikan yönetiminin bu tehdit ve dayatmalarla, ekonomik saldırılarla ortaya koyduğu dile prim verilmediğini görmesi ve Türkiye ile olan ilişkilerinde kullandığı dilde, bu dönemden bir öz eleştiri yaparak anlamlı bir safhaya geçmesi gerekir."