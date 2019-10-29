Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan etmeden yıllar önce milletin egemenliğine dayalı bir yönetim biçimi hayali kurduğunu ve bu amaçla çalıştığını dile getiren Yönter, "Türkiye Cumhuriyeti Çanakkale'de 215 okkalık mermiyi sırtına alan Seyit Onbaşı'nın mücadelesiyle kuruldu. 250 bin şehidin hatırası, emaneti ve mirasıyla var oldu. Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal'in ifadesiyle en büyük eserdir." diye konuştu.

Yönter, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin hiçbir zaman devletsiz kalmadığını ve esaret altında yaşamadığını söyledi.

"Cumhuriyetimizin bekasıyla gurur duyuyoruz ve bunu sağlamakla da mükellef olduğumuzu biliyoruz. Mücadelemiz bu. Hiçbir hain karşımızda duramayacak. Hiçbir işgal emeli, istila niyeti, Allah'ın izniyle Türk milletine sökmeyecek, Türk milletine üstünlük kuramayacak."

- "Barış Pınarı Harekatı, Türk milletinin mesajını zalimlere meydan okuyarak gösterdi"

Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Yönter, MHP'nin harekatı koşulsuz bir şekilde desteklediğinin altını çizdi.

Yönter, "Bu harekatla sınırlarımızın güney kısmına paralel şekilde kurulmak istenen terör devletine en kategorik tepkiyi verdik ve darbeyi indirdik. Buna izin vermedik. Barış Pınarı Harekatı, Türk milletinin mesajını, nefesini, iradesini, gücünü, kudretini zalimlere meydan okuyarak göstermiştir. "ifadelerini kullandı.

Harekatla birlikte sınırların güvenlik altına alındığını aktaran Yönter, şunları söyledi:

"Türkiye, ABD ve Rusya'yla 5 gün arayla anlaşma yapmış ve mücadelenin ahlakını tesir ettirmiştir. Bu bir ilktir ve bu başarı hepimiz tarafından gururla tasdik edilmiştir. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın ve hükümetin üstün bir mücadele azmi olduğu açıktır, tartışmasızdır. Biz bekamızı muhafaza etmek, payidar olmak istiyoruz. "

Yönter, Türk milletinin bağımsızlığı ve özgürlüğü için her türlü mücadeleyi vermekten asla çekinmeyeceğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin payidarlığının önüne kimse geçemeyecek. Bu konuda kararımız karar, sözümüz söz, duruşumuz tartışmasız, mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecek. Çünkü biz Türkiye'nin ümidiyiz, Türk milletinin hedefi ve gelecek hayaliyiz. Üzerimizde muazzam bir misyon var. değerlendirmesini yaptı.

