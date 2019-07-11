GAZİANTEP (AA) - Bosna Hersek Arşivler Direktörü ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in başdanışmanı Prof. Dr. Adamir Jerkoviç, "Dostumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin yanımızda olduğunu biliyoruz ve bununla gurur duyuyoruz." dedi. Jerkoviç, Gaziantep Sanat Merkezi'nde Srebrenitsa Soykırımı'nın 24. yılı nedeniyle düzenlenen söyleşide yaptığı konuşmada, Türklerin ve Boşnakların 500 yıl beraber yaşadığını hatırlattı. Türk ve Boşnak kardeşliğinin çok güçlü olduğuna dikkati çeken Jerkoviç, Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da her zaman hoşgörülü bir yönetim sergilediğini anımsattı. Srebrenitsa kasabasında, Boşnaklara karşı yapılan soykırım hakkında çok detaylı konuşmayacağını belirten Jerkoviç, "Bunu zaten dünya çok iyi biliyor. Uluslararası mahkemenin Sırp devletini bu soykırımdan sorumlu tuttuğunu bilmenizi istiyorum. Bu soykırımı Sırbistan devletinin askerleri yapmıştır. Sırpların Yugoslavya'da büyük Sırbistan devletini kurmak istediğini biliyoruz." ifadelerini kullandı. Sırp hükümetinin Bosna Hersek'e arkadaş gibi gözüktüğünü ancak aslında bunun bir yalan olduğunu söyleyen Jerkoviç, milletler arasındaki tek dostlarının Türk milleti olduğunu vurguladı.

Jerkoviç, Bosna Hersek'i Boşnaklar olarak korumak zorunda olduklarını vurgulayarak "Biz de inşallah Bosna Hersek'i bu saldırılardan koruyacağız. Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi biz evvela yüce Allah'a inanacağız. Ondan sonra kendimize ve bizim dostlarımıza güvenmek zorundayız. Dostumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin yanımızda olduğunu biliyoruz ve bununla gurur duyuyoruz." diye konuştu. - "Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet, büyük bir güçtür" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek'e resmi ziyarette bulunduğunu ve Bosnalı şehitlerin mezarına giderek dua ettiğini anımsatan Jerkoviç, şunları söyledi: "Böyle yoğun bir liderin böyle bir jest yapması, böyle bir hareket yapması Bosna Hersek'te ve Boşnaklar arasında çok büyük yankı ve sevgi uyandırdı. Biz de Türkiye'nin bize dost olduğunu tekrar görmüş olduk. Ekonomik sorunlarınız olsa da Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet, büyük bir güçtür. Kendi devletinize, kendi Cumhurbaşkanınıza inanmanız gerekiyor. Çünkü Türkler, yeniden uyanıyor. Bize Recep Tayyip Erdoğan'ın Osmanlı'nın propagandasını yaptığını söylerler lakin Recep Tayyip Erdoğan, mazlumların yanındadır."