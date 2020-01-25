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Türkiye Dağcılık Federasyonunun Kış Dağcılık Eğitimi, Zigana'da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 16:14 | Son Güncelleme

29 ilden 54 katılımcı, zorlu doğa koşullarında hayatta kalabilmek ve kış şartlarında dağcılık faaliyeti yürütebilmek için bir hafta eğitim alacak

Türkiye Dağcılık Federasyonunca (TDF) düzenlenen Kış Dağcılık Eğitimi, Zigana Dağı'nda başladı.

Gümüşhane'nin Torul ilçe sınırlarındaki Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde başlayan programda, 29 ilden 54 dağcı, zorlu doğa koşullarında hayatta kalabilmek ve kış şartlarında dağcılık faaliyeti yürütebilmek için bir hafta eğitim alacak.

Burada başarı gösteren katılımcılar, eğitimlerin devamına katılmaya hak kazanacak.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan kamp teknik sorumlusu Ali Şahin, Elazığ'daki depremden dolayı tüm Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Zigana Dağı'ndaki eğitimlerde katılımcılara, kış dağcılığındaki gereksinimleri öğreteceklerini belirten Şahin, "Sonrasında değerlendirme sınavımız var. Arkadaşlarımız başarılı olurlarsa kış dağcılık eğitimini almış olacak." dedi.

Şahin, eğitimlerde kursiyerlerin, kamp alanı hazırlanması, çadır kurulumu gibi bazı becerilerinin geliştirildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Belli bir süre burada hayatlarını idame ettirecek sporcularımız. Karda yürüme, iz açma, çığ ve rota bilgisi, kış koşullarında korunma, teknik ekipmanlar nasıl hazırlanır gibi, kış faaliyetine gidecek sporcuların ne yapması gerektiğini A'dan Z'ye öğretiyoruz. Hem uygulamalı hem de teorik olarak anlatıyoruz. Kıyafet seçiminden kış koşullarında doğada başlarına bir şey geldiğinde hayatlarını nasıl idame ettireceklerine varana kadar tüm konuları işliyoruz. Çok kapsamlı bir eğitim."

- Kadın dağcılar da kampta

Kursiyerlerden Tuğba Nur Ertuğrul da Antalya'dan kamp için geldiğini, yaz dağcılık eğitimindeki başarısının ardından buraya katılmaya hak kazandığını söyledi.

Bölgede soğuk hava ve rüzgarın etkili olduğunu, zor bir eğitim dönemi geçireceklerini belirten Ertuğrul, "Ama eğlenmeye, arkadaşlarla güzel vakit geçirmeye çalışacağız. Güzel bilgiler edineceğiz. Daha ilk günümüz, çadırlarımızı kuracağız. Soğuk ama gerekli ekipmanlar olduktan, gerekli kıyafetleri giydikten sonra başa çıkılabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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