Türkiye Dağlık Karabağ'da bağımsız askeri gözlem noktası istiyor

Türkiye bağımsız bir gözlem noktası istiyor.Reuters haber ajansına konuşan Türk bir kaynak, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın kontrolündeki bölgede bağımsız askeri bir gözlem noktası oluşturmak istediğini, ancak Rusya'nın bu talebe karşı çıktığını söyledi.

Türk kaynak, Dağlık Karabağ'la ilgili olarak Rusya ve Türkiye arasındaki en büyük fikir ayrılığının bu konuda yaşandığını aktardı. Rusya'nın, Türkiye'nin ayrı bir gözlem nodünktasına sahip olmasını gerekli görmediğini ifade eden Türk kaynak, ancak bunun Türkiye açısından önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak, bu konudaki görüşmelerin Moskova'da devam edeceğini belirterek Türkiye'nin bir uzlaşmaya varılmasını beklediğini de vurguladı.

Rusya'dan ise gözlem noktaları konusunda yaşanan anlaşmazlığa ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Dağlık Karabağ'daki anlaşma

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan, 10 Kasım'da Dağlık Karabağ'da çatışmaların durmasını ve Rus askerlerinin bölgeye konuşlandırılmasını öngören anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşmada bölgeye yaklaşık 2 bin Rus askerinin gönderileceği belirtilmişti.