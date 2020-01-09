Türkiye dahil 33 ülkede Trump ve ABD hakkında ne düşünülüyor?

Trump karşıtlığının ülke olarak ABD karşıtlığı şeklinde yansımadığı, ancak ABD'ye yönelik olumlu değerlendirmelerin Obama dönemindeki kadar güçlü olmadığı görüldü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile müzakereleri ise en büyük desteği aldı. Bu politikaya destek verenlerin oranı 33 ülkede ortalama yüzde 41 düzeyinde oldu.

Trump'ın gümrük vergileri, iklim, göçmenler ve İran konusunda izlediği politikalar birçok ülkede eleştirildi.

33 ülkenin sadece yüzde 29'unda Trump'a güven ifade edildi. Güven eksikliğinde özellikle Başkan'ın dış politikasına yönelik eleştiriler etkili oldu.

ABD merkezli bağımsız kamuoyu araştırma merkezi, geçen yıl Mayıs ve Ekim ayları arasında 33 ülkeden 37 bin kişiyle Trump konulu bir anket yaptı. İşte araştırmanın sonuçları…

2016 ABD Başkanı seçilen Donald Trump ülke içinde kutuplaştırıcı bir isim oldu. Peki Trump ülkesi dışında nasıl değerlendiriliyor? Pew Araştırma Merkezi'nin hazırladığı raporda bu sorunun yanıtı arandı.

ABD'yi en olumlu değerlendiren ülke yüzde 83 ile İsrail oldu.

Türkiye ise yüzde 20 ile bu oranın en düşük olduğu ülkeler arasında yer aldı. Meksika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da da bu oran oldukça düşük kaldı.

Türkiye, Tunus ve Lübnan ABD'nin İsrail'deki elçiliğini Kudüs'e taşımasını en olumsuz değerlendiren ülkeler oldu.

Trump'ın ABD'ye kabul edilen göçmen sayısını azaltma politikası İsrail, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde olumlu değerlendirilirken, yüzde 72 ile en yüksek itiraz Türkiye ve İspanya'dan geldi.

Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile müzakere girişimleri İsrail, Çekya, Japonya ve Güney Kore'de yüzde 19'un altında destek görürken Meksika, Brezilya, Arjantin, Filipinler ve Türkiye'de bu oran yüzde 62-68 arasında oldu.

Türkiye, Almanya, Rusya ve Meksika'da bu oran yüzde 38'lere kadar düşerken, İsrail, Polonya, Güney Kore ve Filipinler'de yüzde 80'lere kadar çıktığı gözlendi.

Ankette Trump'ın yanı sıra dört lider hakkındaki değerlendirmeler de soruldu: Almanya'dan Angela Merkel, Fransa'dan Emmanuel Macron, Rusya'dan Vladimir Putin ve Çin'den Şi Jinping.