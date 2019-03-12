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Türkiye Dahil Birçok Ülke Boeing 737 Max 8 Seferlerini Durdurdu

12.03.2019 19:08 | Son Güncelleme

Aralarında Türkiye, Hollanda, İngiltere, Fransa Norveç, İrlanda, Avustralya ve Singapur’un da bulunduğu birçok ülke Etiyopya Havayolları’nın Nairobi uçuşunda meydana gelen kazanın ardından Boeing 737 Max 8 tipi uçağın uçuşlarını askıya almaya karar verdi

Türkiye Dahil Birçok Ülke Boeing 737 Max 8 Seferlerini Durdurdu

Aralarında Türkiye, Hollanda, İngiltere, Fransa Norveç, İrlanda, Avustralya ve Singapur’un da bulunduğu birçok ülke Etiyopya Havayolları’nın Nairobi uçuşunda meydana gelen kazanın ardından Boeing 737 Max 8 tipi uçağın uçuşlarını askıya almaya karar verdi.

Boeing fimasının bu model uçağı son beş ayda iki kez düştü.

Pazar günü yaşanan uçak kazasının ardından birçok ülke Boeing 737 Max 8 modeli uçakların uçuşunu askıya alıyor. Ülkeler bu uçağın hava sahasına giriş ve çıkışlarını geçici olarak yasaklama kararı aldı.

Çin, Endonezya, Brezilya ve Meksika gibi ülkeler de geçtiğimiz günlerde tüm Boeing 737 Max 8 uçaklarının uçuşlarını durdurma kararı almıştı.

Avustralya ve Singapur sivil havacılık yetkilileri bu önlemin soruşturma devam ettiği sürece uygulanacağını belirtmişti.

Etiyopya Havayoları’na ait Max 8, Kenya’nın başkenti Nairobi’ye uçarken kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü. Kazada 157 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetmişti.

Daha önce de Boeing’in aynı model uçağı, Ekim ayında Endonezya’nın Cakarta kentinden havalandıktan dakikalar sonra Cava Denizi’nde düşmüş, kazada 189 kişi hayatını kaybetmişti.

Arama ekipleri son olarak kaza yerinin yakınında uçağın kara kutusuna ulaştı. Bu gelişmenin uçağın düşme nedeniyle ilgili soruşturmaya ışık tutması bekleniyor.

Addis Ababa’dan kalkan uçakta hayatını kaybedenler arasında 35 ülkenin vatandaşları vardı. Bunların 22’si Nairobi’deki çevre konferansına katılmaya hazırlanan Birleşmiş Milletler (BM) çalışanlarıydı. Nairobi’deki konferans ve New York’taki BM Genel Meclis toplantısı hayatını kaybedenler için bir dakika saygı duruşunda bulunuldu.

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