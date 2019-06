"Türkiye damarlarına kadar demokrasiye inanmıştır"

İmamoğlu, hep beraber demokrasiye verilen zararı tamir ettiklerini vurgulayarak, "Hep beraber demokrasiyi hiçe sayanları, bir kez milletçe yok saydık. O bir avuç insan yok hükmündedir. Bu şehirde 16 milyon insanımıza eşit olduğumuzu hep birlikte gösterdik. Eşitiz biz. Zengini fakiri eşitiz. Eşitlik duygusu çok önemli. Türk-Kürt herkes eşit. Ermeni'si, Süryani'si, Yahudi'si, Arap'ı, Arnavut'u herkes eşit. Milletçe biriz biz. Alevi'si, Sünni'si hep bir aradayız. Birlikte mutlu olacağız. Birlikte mutluluk yaşatacağız bu kente. 16 milyon vatansever olarak bu devlet ve millet için her zaman hizmeti en önemli karakter bileceğiz. 23 Haziran'da bir kez daha bu şekilde büyük bir mesajı vermiştir." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da israfın biteceğini ve tasarruf döneminin başlayacağını söyleyen İmamoğlu, İstanbul'un nimetlerini eşit şekilde 16 milyon insana paylaştıracaklarını vurguladı.

- "Liyakatiyle çalışanları başımızın üzerinde tutacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Benim sefer görev emrim çıktı." ifadesini kullanarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kendimi bu şehrin çocuklarına, gençlerine adayacağıma ve sizler için gece gündüz çalışacağıma söz veriyorum. Artık zaman kaybetme vaktimiz bitti. Zaman kaybetme lüksümüz bitti. Gece gündüz çalışmamız lazım. Artık hepinizin bana yardımcı olmasını istiyorum. İstanbul'a herkesin gönül vermesini istiyorum. Her yere göz kulak olmanızı istiyorum. Hep birlikte İstanbul'da benimle birlikte çalışmaya hazır mıyız? Birlikte İstanbul'u ayağa kaldıracağız. Her kesimi bu süreçte seferberliğe davet ediyorum. Buradan duyurmak istiyorum, işine sahip, alın teri döken, bu şehir için çalışan partiye değil, 16 milyon İstanbullu için çalışan her Büyükşehir Belediye çalışanının yeri başımın üstünde ama başka öncelikleri olan varsa iş hukuku, ahlakına göre davranmıyorsa, belediyede başka işler peşinde koşuyorsa benim onunla işim olmaz. Liyakatiyle çalışanları başımızın üzerinde tutacağız. Bu şehirde biz-onlar diye bir ayrım olmayacak. Biz bu şehrin 16 milyon insanını rengi ahengi olarak görüyoruz. Biz bu şehirde kaynakları adil dağıtmaya geliyoruz. Bu şehir hoşgörü şehri olacak."