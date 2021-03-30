Türkiye’de 10 kişiden 6'sı pandemide ortalama 6.6 kilo aldı

Ipsos, ‘Koronavirüs Salgını ve Toplum’ araştırmasının 49. dönem verilerini paylaştı. Şubat sonunda düzenlenen araştırmada bireylere salgın öncesi ve şu anki kilolarını soruldu. Diken'in Ipsos'tan aktardığına göre, kilo verenlerin oranı çok sınırlı kalırken (yüzde 12), kilosunda değişiklik olmayanların oranı yüzde 28 kaydedildi.

Kadınlar arasında kilo alanların oranı (yüzde 65) erkeklere kıyasla (yüzde 54) daha yüksek.

SPOR ALIŞKANLIKLARI DA DEĞİŞTİ

Salgın döneminde beslenme alışkanlıklarının yanı sıra spor alışkanlıkları da değişti. Evden spor, egzersiz yapanların oranı artarken, kısıtlamalar nedeniyle spor salonlarına gidenlerin oranı ciddi derecede azaldı. Son bir hafta içerisinde dışarıda spor yapanların oranı ise yüzde 24 düzeyinde.

Her ne kadar toplumda daha sağlıklı beslenme eğilimi artmış olsa da pandemide bireylerin daha az spor yaptığı gerçeği ile karşı karşıya kalındığı tespit edildi.

Önümüzdeki dönemde, sadece virüse yakalanan bireylerin değil, pandemi döneminde hareketsiz bir yaşam süren bireylerin de fiziksel sağlıkları üzerindeki araştırmalara daha çok ihtiyaç duyulacağı veriler ışığında ortaya çıktı.