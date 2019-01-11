Türkiye'de 2018 yılında en çok dolar ve soyağacı arandı

Listeler, geçen yılla karşılaştırıldığında, bu yıl en fazla artış gösteren arama terimlerine dayanıyor. Listede birinci sırada yer alan dolar ile ilgili en çok aramanın yapıldığı dönem ise, dövizlerde hızlı tırmanışın yaşandığı 12-18 Ağustos tarihleri arası oldu.

EN ÇOK ARANAN İSİM MİNA BAŞARAN OLDU

Kişiler içinde en çok aranan isim ise, 11 Mart tarihinde İran'da düşen uçak kazasında yaşama veda eden Mina Başaran oldu. Kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci pilotun Melike Kuvvet'in yönetimindeki Başaran Holding'e ait, Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, İran'da düşmüş, kazada iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi yaşamını yitirtmişti.

Başaran'dan sonra en çok aranan isimler ise 27 Mayıs'ta motosiklet kazasında yaşamını yitiren oyuncu Arda Öziri, Fenerbahçe spor kulübünün başkanı Ali Koç ile 7 Ocak'ta hayata veda eden Münir Özkul oldu.