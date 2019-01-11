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Türkiye'de 2018 yılında en çok dolar ve soyağacı arandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 15:17 | Son Güncelleme

Google 20018 yılı trend verilerini paylaştı. Dünyanın en çok kullanılan arama motorunun verilerine göre Türkiye'de en çok aranan konular soyağacı sorgulama hizmeti, FIFA Dünya Kupası oldu. Sıralamanın başında yer alan konu ise dolar birinci oldu.

Listeler, geçen yılla karşılaştırıldığında, bu yıl en fazla artış gösteren arama terimlerine dayanıyor. Listede birinci sırada yer alan dolar ile ilgili en çok aramanın yapıldığı dönem ise, dövizlerde hızlı tırmanışın yaşandığı 12-18 Ağustos tarihleri arası oldu.

EN ÇOK ARANAN İSİM MİNA BAŞARAN OLDU

Kişiler içinde en çok aranan isim ise, 11 Mart tarihinde İran'da düşen uçak kazasında yaşama veda eden Mina Başaran oldu. Kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci pilotun Melike Kuvvet'in yönetimindeki Başaran Holding'e ait, Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, İran'da düşmüş, kazada iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi yaşamını yitirtmişti.

Başaran'dan sonra en çok aranan isimler ise 27 Mayıs'ta motosiklet kazasında yaşamını yitiren oyuncu Arda Öziri, Fenerbahçe spor kulübünün başkanı Ali Koç ile 7 Ocak'ta hayata veda eden Münir Özkul oldu.

2018 yılı arama trendi Türkiye sonuçları

GENEL ARAMALAR

GENEL ARAMALAR
1) Dolar
2) Soy Ağacı / e-devlet
3) Dünya Kupası
4) e-müfredat
5) Seçim Sonuçları
6) Bedelli Askerlik
7) Yeşil Uzaylı

KİŞİ

KİŞİ
1) Mina Başaran
2) Arda Öziri
3) Ali Koç
4) Münir Özkul
5) Cenk Tosun
6) Timuçin Esen
7) Muhterem Nur

NASIL YAPILIR?

NASIL YAPILIR?
1) Ziron
2) Mıhlama
3) Tiramisu
4) Pizza
5) Brüksel lahanası
6) Elma sirkesi
7) Vişne reçeli

2018 YILININ KİRESEL ARAMA TRENDLERİ İSE ŞÖYLE

2018 YILININ KİRESEL ARAMA TRENDLERİ İSE ŞÖYLE
ARAMALAR 1) World Cup
2) Avicii
3) Mac Miller
4) Stan Lee
5) Black Panther
6) Meghan Markle
7) Anthony Bourdain
8) Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy
9) Stephen Hawking
10) Kate Spade

KİŞİLER

KİŞİLER
1) Meghan Markle
2) Demi Lovato
3) Sylvester Stallone
4) Logan Paul
5) Khloé Kardashian
6) Jair Bolsonaro
7) Brett Kavanaugh
8) Hailey Baldwin
9) Stormy Daniels
10) Cardi B

FİLMLER

FİLMLER
1) Black Panther
2) Deadpool 2
3) Venom
5) Bohemian Rhapsody
4) Avengers: Infinity War
6) A Star Is Born
7) Incredibles 2
8) The Nun
9) A Quiet Place
10) Jurassic World: Fallen Kingdom

SPORCULAR

SPORCULAR
1) Tristan Thompson
2) Alexis Sánchez
3) Lindsey Vonn
4) Shaun White
5) Khabib Nurmagomedov
6) Kawhi Leonard
7) Naomi Osaka
8) Philippe Coutinho
9) Conor McGregor
10) Harry Kane

MÜZİSYENLER VE GRUPLAR

MÜZİSYENLER VE GRUPLAR
1) Demi Lovato
2) Cardi B
3) Daniel Küblböck
4) Travis Scott
5) Rick Ross
6) 6ix9ine
7) Tatsuya Yamaguchi
8) Childish Gambino
9) Hitomi Yoshizawa
10) Nick Jonas
1) Story of Yanxi Palace
2) Altered Carbon
3) Buppesannivas
4) Motu Patlu
5) Roseanne
6) The Haunting of Hill House
7) Lost in Space
8) Grande Fratello
9) Segundo Sol
10) Bodyguard
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