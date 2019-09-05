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Türkiye'de 4 milyon öğrenci için ilk ders zili bugün çaldı

EĞİTİM HABERLERİ  | 05.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

2019-2020 eğitim öğretim yılı Uyum Eğitimi bugün başladı. Türkiye genelinde 4 milyon 300 bin, İstanbul’da ise 919 bin 151 öğrenci 2 gün boyunca 10-12 saatleri arasında okulda olacak.

2019-2020 eğitim öğretim yılı Uyum Eğitimi bugün başladı. Uyum Eğitimi kapsamında ana sınıflar, ilkokul 1. sınıflar, 5. sınıflar, orta öğretim hazırlık ve 9. sınıflar okula başladı. Türkiye genelinde 4 milyon 300 bin, İstanbul’da ise 919 bin 151 öğrenci 2 gün boyunca 10-12 saatleri arasında okulda olacak.

VELİLER ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE BEKLEDİ

İstanbul’da Esenler Tacir Eğitim Vakfı İlkokulu’nda da öğrenciler uyum haftasına başladı. İlkokul ve ana sınıfı öğrencileri için okul yönetimi Hacivat-Karagöz gösterisi yaptı. Öğrencilerin okulun ilk gününde heyecanlı oldukları görüldü.

Çocuklarını okula getiren veliler, okul bahçesinde sıra olan çocuklarının arkasında bekledi. Uyum haftası kapsamında okulda öğrencilerin velilerine de bilgilendirmeler yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
uyum eğitimi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı

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