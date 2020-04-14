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  4. Türkiye de aralarında bulunuyor! Koronavirüsün genetik şifreleri böyle çözülecek

Türkiye de aralarında bulunuyor! Koronavirüsün genetik şifreleri böyle çözülecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.04.2020 09:37 | Son Güncelleme

Koronavirüsün genetik şifreleri, 2 bin kişinin genom dizilemesiyle çözülecek. Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Özçelik, Türkiye'nin de yer aldığı çalışmanın detaylarını anlattı.

Türkiye de aralarında bulunuyor! Koronavirüsün genetik şifreleri böyle çözülecek

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 22 ülkenin kurduğu konsorsiyumda araştırmacılar, Kovid-19'un genetik temellerini araştıracak ve yaklaşık 2 bin kişinin genom dizilemesini gerçekleştirecek.

Hastalığa yakalanma riskini arttıran genleri keşfetmeyi amaçlayan araştırmacılar, Kovid-19'a hiç yakalanmayan bireylerin de genetik yapısını mercek altına alacak.

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Özçelik, çalışmayla ilgili şunları söyledi:

"Hastalık tanısı konan bireylerin klinik tablosunda görülen ileri derecede farklılıklar, Kovid-19'a yanıtta bireysel genetik faktörlerin önemli bir yeri olduğunu gösteriyor. 50 yaş altındaki herhangi bir kronik hastalığı olmayan Kovid-19 hastalarında genom dizilemesi yapacağız."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Genetik Şifre

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