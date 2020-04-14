Türkiye de aralarında bulunuyor! Koronavirüsün genetik şifreleri böyle çözülecek

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 22 ülkenin kurduğu konsorsiyumda araştırmacılar, Kovid-19'un genetik temellerini araştıracak ve yaklaşık 2 bin kişinin genom dizilemesini gerçekleştirecek.

Hastalığa yakalanma riskini arttıran genleri keşfetmeyi amaçlayan araştırmacılar, Kovid-19'a hiç yakalanmayan bireylerin de genetik yapısını mercek altına alacak.

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Özçelik, çalışmayla ilgili şunları söyledi:

"Hastalık tanısı konan bireylerin klinik tablosunda görülen ileri derecede farklılıklar, Kovid-19'a yanıtta bireysel genetik faktörlerin önemli bir yeri olduğunu gösteriyor. 50 yaş altındaki herhangi bir kronik hastalığı olmayan Kovid-19 hastalarında genom dizilemesi yapacağız."

Kaynak: AA

