Türkiye'de artık her şey değişti! 'Dört mevsimden iki mevsimli iklime geçiyoruz'

Türkiye son zamanlarda aşırı yağış ve sıcaklıklarla mücadele ediyor. Dünya genelinde de benzer bir durum yaşanırken uzman isimler Türkiye'e iklimin değiştiğini vurguladı. Türkiye'nin ılıman kuşaktan ekvatoral kuşağa doğru yaklaştığını ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, “Dört mevsimli iklimden iki mevsimli iklime doğru geçiş yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

"ILIMAN KUŞAKTAN EKVATORAL KUŞAĞA DOĞRU YAKLAŞIYORUZ"

Haftalar süren yağışlar, ardından yaşanan kavurucu sıcaklarla birlikte Türkiye’deki iklim değişikliği yeniden gündemde. İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, Türkiye’nin değişen iklimiyle ilgili, “Dört mevsimli iklimden iki mevsimli iklime doğru geçiş yapıyoruz” dedi. Yeni Şafak’tan Canberk Doğan'ın haberine göre Dr. Özdemir, Türkiye’ye de gelmesi beklenen aşırı sıcakların Türkiye’nin ılıman kuşaktan ekvatoral kuşağa doğru yaklaştığını gösterdiğini söyledi.

"SONBAHAR VE İLKBAHARI KAYBEDECEĞİZ"

Yaşanan bu iklim değişikliğinin bahar mevsimlerinin kaybedilmesine sebep olacağını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

“Dünya üzerinde gerçekleşen 1.5-2 derecelik sıcaklık artışı, bizim de ılıman olan iklimimizi etkileyerek, kurak iklime girmemize sebep oluyor. Bu nedenle artık mevsimleri tam anlamıyla yaşayamayacağız. Ilıman iklime sahip bölgelerimiz sıcak kuşağa girmek üzere. Yani artık sonbaharı ve ilkbaharı tam anlamıyla yaşayamayacağız. Kışın aşırı soğuklar, yazın aşırı sıcaklarla karşı karşıyayız.”

