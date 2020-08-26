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Türkiye'de bacaklarını kıran Katie Price para için erotik sitede soyunmayı düşünüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 10:41 | Son Güncelleme

Türkiye'de iki ayağını da kırdıktan sonra ülkesine dönen Katie Price erotik ve 18 yaşı sınırlı sitede striptiz yapmayı düşünüyor. Ünlü isim ayakları alçıda olsa bile seksi hissedip para kazanmak istiyor.

Türkiye'de bacaklarını kıran Katie Price para için erotik sitede soyunmayı düşünüyor

İngiliz şarkıcı Katie Price, sıkı karantina kurallarının gevşemesinin ardından Türkiye’ye gelip hem tatil yapmış hem de estetik operasyonlar geçirmişti.

Tatil için geldiği Türkiye'de iki bacağını birden kıran Katie Price ülkesine döndükten sonra yeni projeler için çalışmaya başladı.

Ekran Alıntısı

Price, arkadaşı Lauren Goodger gibi OnlyFans'ta striptiz yaparak bir milyon pound kazanmaya hazırlanıyor.

The Sun'a konuşan ünlü isim hayranlarına samimi içerikleri görme şansı sunmak için ünlü pornografik uygulamasına kaydolmayı ciddi olarak düşündüğünü açıkladı.

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Bir kaynak The Sun'a şunları söyledi: "Katie, diğer yıldızların OnlyFans hesaplarından ne kadar para kazandığını gördü ve hareketten bir parça istiyor. Türkiye'de yaptırdığı estetik sayesinde hayatının en iyi bedenine sahip oldu ve bunu göstermek ve aynı zamanda kendine harika bir gelir elde etmek için umudu var."

Kaynak aynı zamanda "Ayakları alçıda olsa bile, hala seksi hissetmek ve para kazanmak istiyor" dedi.


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