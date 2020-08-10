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Türkiye'de bir ilk! Ankara'da taksilere şeffaf panel uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 14:33 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce pandemi döneminde halkın ve taksicilerin sağlığının korunması amacıyla taksilere şeffaf panel uygulaması başlatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Beltema Genel Müdürü Ali Çalışkan, "Zaten Avrupa'nın birçok ülkesinde bu uygulama mevcut. Türkiye'de de bir ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz başlatıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de bir ilk! Ankara'da taksilere şeffaf panel uygulaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında hijyen önlemlerini artırarak, taksiler için bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda, hem taksi sürücüleri hem de vatandaşın virüsten korunması amacıyla taksilerde şeffaf panel uygulaması başlatıldı. Bu hizmetten yararlanmak isteyen taksiciler, 'https://forms.ankara.bel.tr/taksi-covid' adresi üzerinden form dolduracak. Sürücü ile müşteri arasında doğrudan teması önleyecek şeffaf panel uygulamasına geçen taksilere, 'Bu araç koronavirüse karşı korunaklıdır' yazılı yapıştırmalar yerleştirilecek.

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TÜRKİYE'DE BİR İLK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beltema Genel Müdürü Ali Çalışkan, pandemi döneminde vatandaşın ve taksici esnafının sağlığı açısından şeffaf panel uygulamasını başlattıklarını söyledi. Çalışkan, "Bugün itibarıyla arzu eden taksici esnafımıza uygulamalar başlatılacaktır. Bütün taksici esnafımıza mesajlar gönderildi. Telefonlarındaki kodlarla birlikte gelen taksicilere uygulamalar başlayacaktır. Zaten Avrupa'nın birçok ülkesinde bu uygulama mevcut. Türkiye'de de bir ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz başlatıyoruz. Şu an 500 yakın başvuru var. Başvuruları sonucunda isteklerine göre taksilerine uygulamalar başlatılacaktır" dedi.

Yenimahalle ilçesinde taksicilik yapan Remzi Erdem ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şeffaf panel uygulamasıyla müşterilerimiz kendini daha güvende hissediyor. 1 haftadır bu uygulamayı kullanıyoruz. Çok güzel bir uygulama" diye konuştu.

Kaynak: DHA


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