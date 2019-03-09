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Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 12:45 | Son Güncelleme

Aydın'da, Türkiye'de bir ilk olan üç boyutlu yaya geçidi uygulaması hayata geçti. Kent merkezi ve farklı caddelerdeki uygulamada, üç boyut sayesinde, araç sürücüleri önlerinde bir yükseklik varmış gibi algılayıp hızlarını azaltıyor, yayalar da karşıya daha güvenli geçiyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Onur Yılmaz, uygulamanın Türkiye'ye de örnek olduğunu, yeni projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Aydın'da üç boyutlu yaya geçidi!

2019 yılı İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildi, yayalara öncelik vermeyenlere yönelik trafik cezaları yüzde 100 artırıldı. Bu uygulamadan önce, 2017 yılının Aralık ayında Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'ndaki teknik birim, üç boyutlu yaya geçidi projesini geliştirip, hizmete açtı. Türkiye'de ilk kez uygulanan sistem örnek oldu. Birçok belediye, proje hakkında bilgi alıp kendi kentlerinde uygulamanın planlarını yaptı. Projedeki üç boyut, sürücülerde farklı bir algılamayla optik yanılsama sağlıyor.
Sürücülerin yayalara gereken duyarlılığı göstermesini sağlayan yöntemde, yaya geçitleri üç boyut özellikli boyanıyor. Estetik görünüm de sağlayan yaya geçidine gelen sürücüler, ilk önce burada bir yükselti olduğunu düşünüp, yavaşlıyor, ardından duruyor. Böylelikle yayalar da güvenli bir şekilde karşıya geçiyor.

YENİ PROJELER ÜZERİNDE DE ÇALIŞIYORUZ

YENİ PROJELER ÜZERİNDE DE ÇALIŞIYORUZ
Proje hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Onur Yılmaz, şöyle dedi: "Yayaların trafikte farkındalığını artırmak için yapılan projeydi. Projede, araç yaya geçidine yaklaştığı zaman yükseklik varmış gibi algılıyor, yavaşlıyor. Bunu Türkiye'de ilk kez Aydın'ın merkezinde yaptık. Çok beğenildi. Sonrasında kentimizin farklı noktalarında da uygulamaya başladık. Bu projeye diğer illerden de gelen talepler var. Onlara da yardımcı oluyoruz. Yayalar konusunda böyle bir farkındalık yarattık, bundan da mutluyuz. Bunu daha da geliştirecek yeni projeler üzerinde yine ilkleri Aydın'da hayata geçirmek adına çalışıyoruz."
Yaya geçidini kullananlardan Sadık Eren, memnuniyetini ifade ederek, "Karşıdan kolayca fark ediliyor ve aynı zamanda fosforlu. Sürücülerin de yayaların da dikkatini çekiyor. Biz mahalle sakinleri olarak yoldan geçeceğimiz zaman araçlar mutlaka yavaşlıyor. Biz memnunuz, bütün mahalle sakinleri de memnun" diye konuştu. (DHA)
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Aydın Yaya Geçidi Türkiye Üç Boyutlu sürücü

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