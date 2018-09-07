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Türkiye'de bir ilk! İlk kadın PUBG Espor takımı kuruldu!

ESPOR HABERLERİ  | 07.09.2018 11:20 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk profesyonel Kadın PUBG takımı, Oyun Hizmetleri Espor Kulübü tarafından duyuruldu.

Türkiye'de bir ilk! İlk kadın PUBG Espor takımı kuruldu!

Battle Royal temasının dünyadaki en fenomen iki oyunundan biri olan PUBG fırtınası ülkemizde de hız kesmeden devam ediyor. Her kesimden oyuncunun ilgi odağında olan oyun için ülkemizde artık bir Kadın PUBG espor takımımı dahi mevcut. İşte OyunHizmetleri Espor Kulübü resmi sosyal medya hesaplarından yapılan Türkiye'nin ilk Kadın PUBG takımında yer alan kişiler;

Ayşenur "Gigiiii" Doğan (C) - @aysenurrdogan
Aleyna "Aleinaa" Yorulmazlar - @aleyorulmazlar
Gözde "Nyssaa" Meral - @gozdemrl
Yaren "Pammyy" Karaca

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eSpor Kadın PUBG Oyun hizmetleri PUBG

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