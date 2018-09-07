Türkiye'de bir ilk! İlk kadın PUBG Espor takımı kuruldu!

Battle Royal temasının dünyadaki en fenomen iki oyunundan biri olan PUBG fırtınası ülkemizde de hız kesmeden devam ediyor. Her kesimden oyuncunun ilgi odağında olan oyun için ülkemizde artık bir Kadın PUBG espor takımımı dahi mevcut. İşte OyunHizmetleri Espor Kulübü resmi sosyal medya hesaplarından yapılan Türkiye'nin ilk Kadın PUBG takımında yer alan kişiler;
Ayşenur "Gigiiii" Doğan (C) - @aysenurrdogan
Aleyna "Aleinaa" Yorulmazlar - @aleyorulmazlar
Gözde "Nyssaa" Meral - @gozdemrl
Yaren "Pammyy" Karaca
Türkiye'nin İlk Profesyonel Kadın PUBG takımı karşınızda!????— OyunHizmetleri Espor Kulübü (@ohmespor) September 5, 2018
Ayşenur "Gigiiii" Doğan (C) - @aysenurrdogan
Aleyna "Aleinaa" Yorulmazlar - @aleyorulmazlar
Gözde "Nyssaa" Meral - @gozdemrl
Yaren "Pammyy" Karaca#OHMWIN #Asus pic.twitter.com/Sd5OV1TPMC
FB TV'de İhsan Topaloğlu'nun görevine son verildi
''Milli takım benim için bitti''
Gomis'e 'maymun' diyen Hakan Hepcan beraat etti
Belhanda'da flaş gelişme
Wesley Sneijder Hollanda Milli Takımı'na veda ediyor
Fenerbahçe'de sol beke İsmail geçiyor!
Ali Dürüst: Yabancı oyuncu kuralı sene sonunda revize edilecek
Beşiktaş'ta Gökhan Töre ilk 11'e geçmenin hesaplarını yapıyor
UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor
Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un Domagoj Vida ısrarı
Carolyn Radford futbol milyarderi
Altınordu'da Hüseyin Atakan Üner gole sevindiği için kadro dışı bırakıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum