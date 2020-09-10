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Türkiye'de bir ilk! İspanya’dan sonra Bursa’da yetiştiriliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2020 12:34 | Son Güncelleme

İspanya başta olmak üzere Akdeniz’e komşu ülkelerde yetiştirilen yassı şeftali için Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümündeki araştırmalar devam ediyor.

Türkiye'de bir ilk! İspanya’dan sonra Bursa’da yetiştiriliyor

2015 yılında 100 dekarlık alana kurulu olan ve bünyesinde 130 çeşit şeftali bulunan arazide, başta İspanya olmak üzere Akdeniz’e komşu ülkelerde yetiştirilen yassı şeftalinin de araştırmaları devam ediyor. Yassı şeftalinin Bursa’da da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü doktora öğrencisi Dilan Ahı Koşar, ’’Bulunduğumuz tesis 2015 yılında 100 dekarlık alana kuruldu. Bünyesinde 130 çeşit şeftali yetiştiriciliği yapıyoruz. Bu 130 çeşidin içerisinde sofralık, nektarin, basık ve sanayilik şeftali çeşitleri bulunmakta. Bu çeşitler henüz Türkiye’de denenmediği için bu bahçe ilklere imza atacak. Çünkü basık sanayi nektarin çeşitleri özellikle İspanya’da ve Akdeniz’e komşu ülkelerde fazlasıyla yetiştiriliyor. İhracatın büyük oranını bu çeşitler teşkil ediyor. Sanayilik çeşitlerde de aynı şey söz konusu. Bizim gayemiz, Bursa’da uygun alanları seçip, Bursa üreticisine ürünleri tanıtmak. Artık bahçelerin bu yeni çeşitlerden kurulmasını sağlayıp üretimi arttırmak istiyoruz" dedi.

PROJE TÜBİTAK DESTEKLİ YÜRÜTÜLÜYOR

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Araştırmaların yapıldığı bahçenin TÜBİTAK destekli olduğunu belirten Koşar, ’’Bu bahçede şeftalide 8 farklı terbiye sistemi uygulanıyor. Ürünün Bursa bölgesine uygunluğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Bu 8 sistem farklı kıstaslarla karşılaştırılıyor. Bu mukayeseler sonunda Bursa bölgesine uygun terbiye sistemi belirlenecek. Üreticilerin artık bahçelerini bu şekilde terbiye etmeleri sağlanacak’’ dedi.

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