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Türkiye'de bir ilk: Koronavirüse karşı personeli koruyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

Sağlık çalışanlarının virüsten korunması amacıyla Bursa’da bulunan bir otomobil firması ve anestezi uzmanlarının ortaklaşa çalışması ile geliştirilen entübasyon kabini, Türkiye'de ilk kez Bursa Şehir Hastanesi’nde kullanılmaya başlandı. Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Gülbahar Çalışkan, entübasyon kabininin koronavirüse karşı personeli koruduğunu belirtti.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede riskli grupta yer alan sağlık personellerinin maksimum seviyede korunması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda sağlık personelini ve hastane ortamını virüsten korumak amacıyla Bursa’da özel bir otomobil firması ve hastanenin anestezi uzmanlarının ortaklaşa çalışması ile geliştirilen entübasyon kabini, Türkiye’de ilk kez Bursa Şehir Hastanesi’nde hizmete girdi.

'KORONAVİRÜSE KARŞI PERSONELİ KORUYOR'

Entübasyonun, solunum veya solunum yolu güvenliğinin bozulması ya da bozulma riski oluşması halinde hastanın havalandırılması için gerçekleştirilen bir işlem olduğunu dile getiren Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Gülbahar Çalışkan, “Bu işlem gerçekleştirilirken sağlık personeli hasta ile yakın temasta bulunuyor. İşte tamda bu işlem sırasında kullanılan bu kabin sayesinde koronavirüsün bulaş riskine karşı personeli koruyor” dedi.

MAKSİMUM ÖNLEM

Entübasyon kabinlerinde hastaya hava yolu desteği sağlanırken, sağlık çalışanlarının ve hastane ortamının bulaş riski azaltılarak maksimum önlem alındığına dikkat çeken Uzm. Dr. Çalışkan, “Bu risk yapay solunum desteği sunulması gereken hastalarda entübasyon dediğimiz solunum yollarına ağızdan bir tüp yerleştirilmesi sırasında daha da artmaktadır” şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Çalışkan, Entübasyon kabinlerinin işlem sonrası dezenfekte edilerek güvenle kullanılabildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs entübasyon kabini

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