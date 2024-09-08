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  4. Türkiye'de bir ilk! Sabit Kılıç ilk görme engelli hakim yardımcısı olarak atandı

Türkiye'de bir ilk! Sabit Kılıç ilk görme engelli hakim yardımcısı olarak atandı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.09.2024 17:27
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Hakim yardımcısı olarak atanan Sabit Kılıç, 2023'te yapılan idari yargı hakim yardımcılığı sınavında 85,21 puan alarak Türkiye'nin KPSS A Grubu kadrosuna atanan ilk görme engelli hakimi oldu.

Türkiye'de bir ilk! Sabit Kılıç ilk görme engelli hakim yardımcısı olarak atandı

10 yaşındayken görme yetisini kaybeden Kılıç, ilk ve orta öğretimini birincilikle bitirerek, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Kılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, glokom hastalığı nedeniyle küçük yaşta görme yetisini kaybetmişti.

BİRÇOK ALANDA İLK

Kılıç, 2016'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına uzman yardımcısı olarak atandı. Türkiye'de KPSS A Grubu kadrosuna atanan ilk görme engelli hukukçu oldu.
Engelli bireylerin adalete erişimi üzerine çalışmalar yapan Kılıç, 2020'de "Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Bağlamında Türkiye'de Engellilerin Adalete Erişimi" konulu uzmanlık tez çalışmasıyla aile ve sosyal hizmetler uzmanı olarak atanmaya hak kazandı.
Uzmanlık görevi boyunca, Bakanlığın engelli ve yaşlı bireylere yönelik çalışmaları ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasının mevzuat içeriğini hazırlama, kurum içi ve kurum dışı eğitim verme, bakım hizmetlerini değerlendirmek üzere birçok ilde engelli ve yaşlı bakım kuruluşunun kalite denetimini gerçekleştirme gibi pek çok görevde yer alan Kılıç, 2023'te yapılan idari yargı hakim yardımcılığı sınavında 85,21 puanla Türkiye'nin ilk görme engelli hakimi ünvanını almaya hak kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
KPSS adalet engelli
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