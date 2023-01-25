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Türkiye'de bir ilk: Tıp fakültesi öğrencisinin ürettiği sabun talep patlaması yaşıyor

25.01.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt problemlerini geçirmek için çeşitli uygulamalar yapılıyor. Egzama, sedef, mantar hastalıklarının geçmesi için doğal ürünler aranıyor. Tıp fakültesi öğrencisi Semih Gürel'in yaptığı fındık sabunu cilt problemleri yaşayan kişiler tarafından talep patlaması yaşıyor.

Türkiye'de bir ilk: Tıp fakültesi öğrencisinin ürettiği sabun talep patlaması yaşıyor

Cilt ve saç problemlerini geçirmenin ne kadar zorlu olduğu biliniyor. Bu problemlerden kurtulmak için çeşitli bakım ürünleri kullanılsa da bu ürünler çoğu zaman başarılı sonuçlar sağlamıyor. Giresun’un Eynesil ilçesinde fındık yağından sabun üreten tıp fakültesi öğrencisi Semih Gürel, fındık sabununun sedef, egzama, mantar hastalıklarının yanında; sivilce ve saç dökülmesine de iyi geldiğini söyledi.

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SABUNU TALEP PATLAMASI YAŞIYOR

Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Semih Gürel, evinde fındık yağından sabun üretti. Evinin bir köşesinde kendisine ait bir çalışma alanı oluşturan üniversite öğrencisi Gürel, sabunu imal ettikten sonra talep patlaması yaşadığını ifade etti. Gürel, ürettiği sabunun saç dökülmesine, saç uzamasına, sedef hastalığına, egzamaya, aknelere, mantara ve vücuttaki kötü kokulara iyi geldiğini söyledi.

"TÜRKİYE’DE BİR İLK OLMASI HEDEFİYLE BİR MİKTAR SABUN YAPTIM"

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Semih Gürel, fındık yağından sabun yapma fikrine bir merak üzerine başladığını ifade ederek "2020 yılı pandemi dönemin başında okullar tatil edildi ve ben de Giresun’a evime döndüm. Evimde boş durmaktansa bir şeyler üretmek istedim. Aklıma fındık sabunu geldi. Piyasa araştırması yaptım ve net bir şey bulamadım. Türkiye’de bir ilk olması hedefiyle bir miktar sabun yaptım. Yaptığım ilk sabunları yakın çevreme dağıttım. Bu aşamada deneme aşamalarını gerçekleştirdim, kendimce bir formül oluşturdum. Okul başlayınca tekrar Ankara’ya okuluma döndüm. 2022 yılında Ankara’da bir arkadaşımla sağlık şirketi kurduk. Burada da aromatik sabunlar yaptık ama fındık sabunu bir kenarda kaldı" dedi.

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EN YÜKSEK E VİTAMİNE SAHİP YAĞ FINDIK YAĞI

Giresun fındığının dünyanın en kaliteli fındığı olduğunu ve Avrupa Birliğinden coğrafi işaretler tescil belgesi aldığını söyleyen Gürel, "Fındık yağı en faydalı yağdır. Bitkisel yağlar arasında en yüksek E vitaminine sahip yağ fındık yağıdır. En yüksek folik asite sahiptir. En hızlı emilen ve sindirilen yağ fındık yağıdır. Maalesef fındık yağına gereken değer verilmiyor. Diğer yağlar 180 derecede kaynarken, fındık yağı 240 derecede kaynamaktadır. Diğer bir özelliği koku yapmamasıdır. Fındık sabununu yaparken siyasilerimizle, sağlıkçılarla ve fındık tüccarlarıyla görüşmelerde bulundum. Hepsinden yoğun manevi destek alım. Kamuoyu yoklaması yaptım. Onlar da destek verdiler" diye konuştu.

ÜRETİM 2 AY SÜRÜYOR VE ORGANİK YAPILIYOR

Sabunu yaparken 2 adet bilimsel yöntem kullanmayı tercih ettiğini söyleyen Gürel, "Birincisi sabunumu kaynatmadan el yordamıyla yapıyorum. Normalde banyo sabunları 1 veya 2 saatte yapılır ve akşamından kullanılır. Benim sabunum 2 ayda oluyor. Benim yağım sadece Giresun fındık yağından yapılma. Başka hiçbir ilin fındık yağını kullanmıyorum. Yaptığım karışımı tam 3 saat karıştırıp, daha sonra hazırlamış olduğum kalıplara döküyorum ve 1 hafta kurutacağım. Asla kaynatma yapmıyorum. Herhangi bir makine de kullanmıyorum. Kalıplardan çıkardıktan sonra da yaklaşık 2 ay bekletip sabunumu en olgun hali ile piyasaya sürüyorum" şeklinde konuştu.

BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR

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Fındık yağının insan vücuduna yaralarını da anlatan Semih Gürel, "Fındık yağı sabunu saç dökülmesine, saç uzamasına, sedefe hastalığına, egzamaya, akneye, sivilceye, mantara ve vücuttaki kötü kokulara iyi geldiğini söyleyen Gürel, "Fındık yağı sabununun temizleyici bir özelliği vardır. Aynı zamanda doğal sabun üretiminde, sabunun içeriğinde kendiliğinden gliserin oluşur. Ben gliserinin sabunumun içinde kalmasını istiyorum. Çünkü gliserin, vücudu nemlendirici ve cildi yumuşatıcı bir özelliğe sahip olmasını sağlıyor. Sıradaki hedefim resmi işlemleri tamamlamak ve ihracatla beraber tüm dünyaya fındık sabununu ulaştırmak" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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