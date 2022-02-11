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  4. Türkiye’de bir milyon kişide var! Sakın soğan koklatmayın

Türkiye’de bir milyon kişide var! Sakın soğan koklatmayın

11.02.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Şubat Dünya Epilepsi Günü kapsamında Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek, toplumun yüzde 60’ının çevresinde epilepsi hastası bireylerin olmasından rahatsızlık duyduğunu bildirerek epilepsi hastalarının karşılaştıkları ön yargıların hastalığın ötesinde bir zarar verdiğine dikkat çekti. Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının bu yıl gönüllü elçisinin oyuncu Furkan Andıç oldu.

Türkiye’de bir milyon kişide var! Sakın soğan koklatmayın

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, 14 Şubat Dünya Epilepsi Günü kapsamında yaptığı açıklamada, epilepsinin sağlıklı bir yaşam sürmeye engel olmadığına, epilepsi hastalarının ve hasta yakınlarının hastalıktan daha çok toplumsal ön yargılarla mücadele etmek zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

TÜRKİYE’DE BİR MİLYON EPİLEPSİ HASTASI YAŞIYOR

İnsan beyninin yaklaşık 100 milyar hücreden oluşan ve bilgisayarlarla bile karşılaştırılamayacak kadar karmaşık ama bir o kadar da eşsiz bir işleyişe sahip olduğunu bildiren Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek, “Halk arasında ‘sara hastalığı’ olarak da bilinen epilepsi, kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğuna bağlıdır ve beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayılması sonucu ortaya çıkar. Tüm dünyada nörolojik hastalıklar arasında en sık görülen epilepsi, çoğunlukla aralıklı nöbetler ya da krizler halinde seyrediyor. Ülkemizde yaklaşık 1 milyon epilepsili birey yaşıyor ve hastaların yaklaşık yüzde 70’inin nöbetleri kontrol altında” diye konuştu.

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FURKAN ANDIÇ’TAN ANLAMLI DESTEK

Epilepsi için Bak farkındalık kampanyasını toplumdaki ön yargılar ortadan kalkıncaya kadar sürdürmeyi hedeflediklerini açıklayan Prof. Dr. Bebek, bu yıl kampanyaya ünlü oyuncu Furkan Andıç’ın gönüllü destek verdiğini belirtti.

EPİLEPSİ DEPREM GİBİDİR

Otobüste, metroda, okulda ya da iş yerinde epilepsi nöbeti geçiren bir bireyle karşılaşabileceğimizi ancak ülkemizde her 2 kişiden birinin epilepsi nöbeti geçiren hastaya nasıl müdahalede bulunacağını bilmediğinin altını çizdi.

EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRENLERE SOĞAN KOKLATMAYIN

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek epilepsi nöbeti geçiren hastalara ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiğini 10 başlıkta özetledi:

  1. Mutlaka sakin olun, hastada bir şuur kaybı olabilir, hastayı güvenli bir ortama oturtun ya da mümkünse güvenli bir yere yatırın.

  2. Ağzı kapalıysa, dişlerini sıktıysa açmaya çalışmayın. Dişlerinin arası açıksa; kazağınızın kenarı, tahta kaşığın ucu, çantanızın ya da kemerinizin deri kısmı gibi hastanın dişlerine zarar vermeyecek bir maddeyi dişlerinin arasına boğazını tıkamadığınızı kontrol ederek yerleştirin.

  3. Hastanın bilinçsiz olduğunu unutmayın ve hareketlerini durdurmaya veya engellemeye çalışmayın.

  4. Etrafında kendisini yaralayabilecek ucu sivri veya sert eşyalar varsa yanından uzaklaştırarak hastayı koruyun.

  5. Gözlük takıyorsa gözlüğünü çıkartın. Üzerinde kravat, kemer gibi sıkı giysileri varsa giysilerini gevşetin.

  6. Rahat nefes alması için yana doğru yatırıp ağız salgılarının dışarı akmasını sağlayın.

  7. Nöbet sırasında; ilaç veya su içirmeye çalışmayın.

  8. Nöbet sırasında nefes almakta zorlanan hastaya soğan ya da kolonya koklatmayın.

  9. Sıklıkla nöbet sonrasında kişi yorgun, ne yaptığını bilemez haldedir, dolayısıyla bu aşamada elinizden geldiğince sakin ve güven verici olun.

  10. Nöbet sırasında bireyin hareketlerini dikkatli izleyip doktor ve hasta yakınlarına bilgi verin. Nöbetin video kaydının alınması doktorun teşhis ve tedavi yöntemini belirlemesinde işini çok kolaylaştırır, o sırada video kaydı alma şansınız varsa hasta mahremiyetine dikkat ederek kayda alıp sağlık profesyonelleriyle paylaşın.


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Anahtar Kelimeler:
epilepsi
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