Türkiye’de bir milyon kişide var! Sakın soğan koklatmayın

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, 14 Şubat Dünya Epilepsi Günü kapsamında yaptığı açıklamada, epilepsinin sağlıklı bir yaşam sürmeye engel olmadığına, epilepsi hastalarının ve hasta yakınlarının hastalıktan daha çok toplumsal ön yargılarla mücadele etmek zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

TÜRKİYE’DE BİR MİLYON EPİLEPSİ HASTASI YAŞIYOR

İnsan beyninin yaklaşık 100 milyar hücreden oluşan ve bilgisayarlarla bile karşılaştırılamayacak kadar karmaşık ama bir o kadar da eşsiz bir işleyişe sahip olduğunu bildiren Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek, “Halk arasında ‘sara hastalığı’ olarak da bilinen epilepsi, kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğuna bağlıdır ve beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayılması sonucu ortaya çıkar. Tüm dünyada nörolojik hastalıklar arasında en sık görülen epilepsi, çoğunlukla aralıklı nöbetler ya da krizler halinde seyrediyor. Ülkemizde yaklaşık 1 milyon epilepsili birey yaşıyor ve hastaların yaklaşık yüzde 70’inin nöbetleri kontrol altında” diye konuştu.

FURKAN ANDIÇ’TAN ANLAMLI DESTEK

Epilepsi için Bak farkındalık kampanyasını toplumdaki ön yargılar ortadan kalkıncaya kadar sürdürmeyi hedeflediklerini açıklayan Prof. Dr. Bebek, bu yıl kampanyaya ünlü oyuncu Furkan Andıç’ın gönüllü destek verdiğini belirtti.

EPİLEPSİ DEPREM GİBİDİR

Otobüste, metroda, okulda ya da iş yerinde epilepsi nöbeti geçiren bir bireyle karşılaşabileceğimizi ancak ülkemizde her 2 kişiden birinin epilepsi nöbeti geçiren hastaya nasıl müdahalede bulunacağını bilmediğinin altını çizdi.

EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRENLERE SOĞAN KOKLATMAYIN

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek epilepsi nöbeti geçiren hastalara ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiğini 10 başlıkta özetledi: