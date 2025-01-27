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  4. Türkiye'de bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar yağmamasının sebebini uzmanı açıkladı!

Türkiye'de bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar yağmamasının sebebini uzmanı açıkladı!

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
27.01.2025 10:07
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İstanbul bu kış kar yağışına hasret kaldı. Şehirleşme, azalan yeşil alanlar ve artan gökdelenler kar yağışını etkiliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışını önleyen nedenleri ve çözüm önerilerini paylaştı.

Türkiye'de bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar yağmamasının sebebini uzmanı açıkladı!

Türkiye genelinde bu hafta artan sisli hava ve ısı adası etkisi, hem kar yağışını hem de hava kalitesini olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, şehirleşmenin ve yeşil alan kaybının bu durumdaki rolüne dikkat çekerken, vatandaşları da hava kirliliğine karşı uyarıyor.

orhan_dha

MEGAKENTTE KAR YAĞIŞI NEDEN AZALDI?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen detayları şu ifadelerle aktardı;
“İstanbul’da yeşil alanlar hızla azaldı, bunun yanında gökdelenler hızla artmaya başladı. İstanbul'da kar yağışını önleyen, geciktiren, gelmesinin önünde engel olan bir faktör vardır. Bu ısı adası etkisidir”

Şehirlerde, kırsal alanlara kıyasla daha az kar yağışı gözlemlenirken, İstanbul’da ise yağan kar, yere ulaşamadan eriyor.

ISI ADASI ETKİSİ NEDİR?

“Isı adası etkisi dediğimiz çevresine göre yeşil alanların az olduğu, binaların çok olduğu, gökdelenlerin fazla olduğu bir şehir yapısından bahsediyoruz ki, bunların hepsi İstanbul’da vardır"

Bir zamanlar yoğun kar yağışlarıyla anılan İstanbul, bu yıl karla buluşamadı. Uzmanlar, megakentteki ısı adası etkisinin kar yağışını engellediğini belirtiyor.

gökdelenler

“GÖKDELENLERİN SAYISININ AZALTILMASI LAZIM”

İstanbul'daki gökdelenlerin sorununa dikkat çeken Şen, “Eğer kar yağışı İstanbul istiyorsa ve İstanbul’un temiz olması isteniyorsa, gökdelenlerin oradan kaldırılması lazım. Bu ekonomik açıdan zor bir proje. Bu nedenle İstanbul’daki gökdelenlerin sayısının azaltılması lazım” dedi.

ISI ADASININ ETKİSİNİ AZALTMAK MÜMKÜN MÜ?

“Artık kırsal alanlardaki o yeşilliğe, şehir içerisinde de alanlar açılması lazım. Gökdelenler kar yağışını etkiliyor. Diğer zamanda da hava kirliliğini artırıyor. Dolayısıyla artık gökdelenlerin sayısını azaltalım ve gökdelenlere müsaade etmeyelim"

TÜRKİYE'DE BU HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta Türkiye genelinde sıcaklıklar artarken, birçok şehirde sisli hava etkili olacak. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da güneşli hava beklenirken, rüzgarların zayıflaması nedeniyle puslu bir atmosfer oluşacak. Bu durum, hava kirliliğinin artmasına yol açabilir.

puslu_hava

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hava Kalitesi İzleme Raporu'na göre, Kadıköy'de hava kalitesi indeksinin 0-50 arasında olması gerekirken, saat 08.00 itibarıyla 125 seviyesine ulaştığı ve bu nedenle sağlık sorunları olan kişilerin dışarı çıkmaması önerildiği belirtiliyor.

Kağıthane, Esenyurt, Silivri, Sarıyer, Tuzla, Başakşehir, Aksaray, Mecidiyeköy, Sultangazi, Şirinevler ve Yenibosna'da ise hava kalitesi orta düzeyde seyrediyor.

güneşli_iha

Marmara Bölgesi'nde güneşli bir hava beklenirken, yoğun sis oluşumu da tahmin ediliyor. Edirne'de sıcaklık 14, Kocaeli'de 16, Çanakkale'de ise 15 derece olacak. Çarşamba günü sıcaklıkların 20 dereceye yaklaşması bekleniyor.

iç anadolu

İç Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinde güneşli hava hakimken, sabah saatlerinde sis ve don olayları görülebilir. Eskişehir ve Konya'da sıcaklık 11, Kayseri'de 9, Sivas'ta ise 6 derece olacak.

yoğun_Sis

Ege Bölgesi'nde rüzgarın hafif esmesi nedeniyle yer yer yoğun sis bekleniyor. Denizli'de sıcaklık 17, Muğla ve Manisa'da 15, Afyonkarahisar'da 11, Bodrum'da ise 18 derece olacak.

yagmur_yagiyor

Akdeniz Bölgesi'nde Kahramanmaraş ve Hatay çevresinde kısa süreli yağış ihtimali bulunuyor. Hafta boyunca hava ılık seyredecek; Adana'da sıcaklık 21, Hatay'da 17, Kahramanmaraş'ta ise 14 derece olacak.

karadeniz

Karadeniz Bölgesi'nin batı ve orta kesimlerinde güneşli hava beklenirken, Trabzon çevresinde daha bulutlu bir hava hakim olacak. Bolu ve Karabük'te sis etkili olabilir. Zonguldak'ta sıcaklık 12, Samsun'da 14, Kastamonu ve Trabzon'da ise 11 derece olacak.

parçalı_bulut

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava parçalı bulutlu olacak ve birçok noktada oluşan sis olumsuzluklara neden olabilir. Erzurum'da sıcaklık -1, Malatya'da 7, Gaziantep ve Diyarbakır'da ise 12 derece olacak.

Uzmanlar, hava kirliliğinin kritik seviyelere ulaşabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor ve özellikle sağlık sorunları olan bireylerin tedbirli olmalarını öneriyor.

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hava durumu Türkiye istanbul kar istanbul kar yağışı
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