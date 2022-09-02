Türkiye’de çektirdiği dişleri hüsrana uğrattı! Yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı

Tiktok hesabı üzerinden takipçilerine seslenen Katie Inglis, Türkiye’de dişlerini yaptırmak için 6 bin sterlin ödediğini ancak operasyonun ardından çok büyük acılar çektiğini ve İngiltere’ye döndüğünde dişine dikiş attırmak zorunda kaldığını belirtti. Katie, ameliyatın sekiz saat sürdüğünü ve bunun için genel anestezi altında tutulduğunu söyledi. Ameliyat için 13 kanal tedavisi yaptıran ve 24 dişini traş ettiren Katie ameliyatın ardından oteline döndüğünü ve dört gün boyunca yatağa bağımlı kaldığını paylaştı.

DİŞ ETLERİNDE İZ KALDI

“Dişlerim o kadar hırpalanmış, yaralanmış ve şişmişti ki, sanki biri tarafından dövülmüş gibi görünüyordu ve hissettiriyordu.” Dişleri sonuç olarak kesinlikle parlak ve beyaz görünse de, Katie diş cerrahının diş izlerini diş etlerinde bıraktığını söylüyor. İngiltere'deki diş hekimi, ağzının içinde beş bölgede iz bıraktığını tespit etti ve bunların hepsini aldırmak için birkaç dikiş atması gerekti. Katie yaşadığı ameliyat sürecini “şimdiye kadarki en kötü duygu” olarak tanımladı.



