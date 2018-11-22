Türkiye’de çılgın cuma indirimleri

Sizler için seçtiğimiz cuma kampanyaları !
Tüketicilerin merakla beklediği, dünyanın en büyük alışveriş çılgınlığı günü geldi çattı. 23 Kasım Cuma gününe özel düzenlenen “Black Friday” (Kara Cuma) Türkiye’ye efsane, beklenen, şahane, hızlı gibi bir birinden farklı isimlerle geldi. İşte ‘Kara Cuma’ya alternatif 'Cuma’ kampanyaları ve indirimleri…
Yurtdışında indirimli ürün almak için birbirini ezip geçen tüketicilerin yarattığı izdihamlarla gündemden düşmeyen Black Friday’i, özellikle son birkaç yılda Türkiye’de “Kara Cuma” ismiyle kampanyalarına taşımak istemeyen online alışveriş siteleri ve perakendecilerin, yerli tüketiciler için kullandığı isimlere ise her geçen gün bir yenisi eklendi. İşte 23 Kasım Cuma günü için Türkiye’nin Black Friday’ine özel indirimler ve kampanya isimleri:
Amazon Türkiye'nin 19-26 Kasım arasında düzenlediği “Beklenen Cuma” haftasında farklı kategorilerde indirimli fiyatlar ve 50 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat hizmeti sunacak.
Binlerce çeşitli ürün yelpazesinde dev inidirmleri Trendyol’un Efsane Günler’inde yakalayın !
Joker’in efsane haftasında kaçırılmayacak indirimler !
20-25 Kasım arasında Morhipo’da her şey aradığınız fiyatlarla !
Koton’un ‘’En Moda İndirim Günleri’’ başladı. Tüm ürünlerde geçerli net %30 indirim fırsatını kaçırmayın!
‘’Seveni çok acele et’’ LCW’de tüm ürünlerde %20 ve %40 arası indirim !
Black Friday’in hemen ertesindeki ilk pazartesi günü (26 Kasım) ise online alışverişte bir başka indirim kampanyaları gerçekleştirilecek. Kara Cuma’da hem online hem de offline indirimler uygulanırken, ‘Cyber Monday’ (Siber Pazartesi) adı verilen bu günde de ise e-ticarette küresel bir kampanya rüzgarı esecek.
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