Türkiye’de çılgın cuma indirimleri

Sizler için seçtiğimiz cuma kampanyaları !

Tüketicilerin merakla beklediği, dünyanın en büyük alışveriş çılgınlığı günü geldi çattı. 23 Kasım Cuma gününe özel düzenlenen “Black Friday” (Kara Cuma) Türkiye’ye efsane, beklenen, şahane, hızlı gibi bir birinden farklı isimlerle geldi. İşte ‘Kara Cuma’ya alternatif 'Cuma’ kampanyaları ve indirimleri…

Yurtdışında indirimli ürün almak için birbirini ezip geçen tüketicilerin yarattığı izdihamlarla gündemden düşmeyen Black Friday’i, özellikle son birkaç yılda Türkiye’de “Kara Cuma” ismiyle kampanyalarına taşımak istemeyen online alışveriş siteleri ve perakendecilerin, yerli tüketiciler için kullandığı isimlere ise her geçen gün bir yenisi eklendi. İşte 23 Kasım Cuma günü için Türkiye’nin Black Friday’ine özel indirimler ve kampanya isimleri:

Amazon'un Beklenen Cuma kampanyasını kaçırmayın !

Amazon Türkiye'nin 19-26 Kasım arasında düzenlediği “Beklenen Cuma” haftasında farklı kategorilerde indirimli fiyatlar ve 50 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat hizmeti sunacak.

Trendyol Efsane Günler - 20-25 Kasım Yılın En Büyük İndirimi

Binlerce çeşitli ürün yelpazesinde dev inidirmleri Trendyol’un Efsane Günler’inde yakalayın !