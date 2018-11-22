KADIN

Türkiye’de çılgın cuma indirimleri

Content Studio Content Studio
ALIŞVERİŞ HABERLERİ  | 21.11.2018 16:52 | Son Güncelleme

Sizler için cuma kampanyalarını listeledik. Bütçenize en uygun kaçırılmayacak kampanyaları yakalayın kısa süreli bu fırsatı kaçırmayın !

Türkiye’de çılgın cuma indirimleri

Sizler için seçtiğimiz cuma kampanyaları !

Tüketicilerin merakla beklediği, dünyanın en büyük alışveriş çılgınlığı günü geldi çattı. 23 Kasım Cuma gününe özel düzenlenen “Black Friday” (Kara Cuma) Türkiye’ye efsane, beklenen, şahane, hızlı gibi bir birinden farklı isimlerle geldi. İşte ‘Kara Cuma’ya alternatif 'Cuma’ kampanyaları ve indirimleri…

Yurtdışında indirimli ürün almak için birbirini ezip geçen tüketicilerin yarattığı izdihamlarla gündemden düşmeyen Black Friday’i, özellikle son birkaç yılda Türkiye’de “Kara Cuma” ismiyle kampanyalarına taşımak istemeyen online alışveriş siteleri ve perakendecilerin, yerli tüketiciler için kullandığı isimlere ise her geçen gün bir yenisi eklendi. İşte 23 Kasım Cuma günü için Türkiye’nin Black Friday’ine özel indirimler ve kampanya isimleri:

Amazon'un Beklenen Cuma kampanyasını kaçırmayın !

amazon

Amazon Türkiye'nin 19-26 Kasım arasında düzenlediği “Beklenen Cuma” haftasında farklı kategorilerde indirimli fiyatlar ve 50 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat hizmeti sunacak.

AmznCTA

Trendyol Efsane Günler - 20-25 Kasım Yılın En Büyük İndirimi

Trendyol

Binlerce çeşitli ürün yelpazesinde dev inidirmleri Trendyol’un Efsane Günler’inde yakalayın !

DetaylarCTA

JOKER Efsane Hafta Başladı! 20-25 Kasım Arası Seçili Ürünlerde Büyük İndirimler

joker

Joker’in efsane haftasında kaçırılmayacak indirimler !

DetaylarCTA

Moda'ya dair aradığınız her şey Morhipo'da BLACK SALE kampanyasında !

blacksale-basladi_580X350

20-25 Kasım arasında Morhipo’da her şey aradığınız fiyatlarla !

DetaylarCTA

Koton'da en moda indirim günleri

koton

Koton’un ‘’En Moda İndirim Günleri’’ başladı. Tüm ürünlerde geçerli net %30 indirim fırsatını kaçırmayın!

DetaylarCTA

LCW'de dev indirim !

lcw

‘’Seveni çok acele et’’ LCW’de tüm ürünlerde %20 ve %40 arası indirim !

DetaylarCTA

İnci Muhteşem Günler'de çok iddaalı!

Screen Shot 2018-11-22 at 18.25.05

DetaylarCTA

KAÇIRANLAR ÜZÜLMESİN...

Black Friday’in hemen ertesindeki ilk pazartesi günü (26 Kasım) ise online alışverişte bir başka indirim kampanyaları gerçekleştirilecek. Kara Cuma’da hem online hem de offline indirimler uygulanırken, ‘Cyber Monday’ (Siber Pazartesi) adı verilen bu günde de ise e-ticarette küresel bir kampanya rüzgarı esecek.

Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...
Amazon Türkiye'de Beklenen Cuma Haftasına Özel Görülmemiş Fırsatlar! Amazon Türkiye'de Beklenen Cuma Haftasına Özel Görülmemiş Fırsatlar!
Her bütçeye uygun notebook çantaları Her bütçeye uygun notebook çantaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
blakfriday beklenencuma fırsat alışveriş indirim

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

Onür Ünlü yine tepki çekecek! 'Lezbiyen sevişme sahnelerine...'

Onür Ünlü yine tepki çekecek! 'Lezbiyen sevişme sahnelerine...'

Bebeğiniz yeni doğdu ve siz tuvalete bile gidemiyor musunuz? İşte annenin şaşırtan buluşu!

Bebeğiniz yeni doğdu ve siz tuvalete bile gidemiyor musunuz? İşte annenin şaşırtan buluşu!

Uykuya dalma şekliniz sizin hakkınızda çok şey söylüyor!

Uykuya dalma şekliniz sizin hakkınızda çok şey söylüyor!

Hint ve Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılıyor! İşte kırışıklığa karşı mucize bitki babchi

Hint ve Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılıyor! İşte kırışıklığa karşı mucize bitki babchi

Gebe kalamamanızın sebebi bu olabilir! Sperm genetiği, en az kadın yumurtası kadar önemli

Gebe kalamamanızın sebebi bu olabilir! Sperm genetiği, en az kadın yumurtası kadar önemli

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'de Beklenen Cuma Haftasına Özel Görülmemiş Fırsatlar!

Amazon Türkiye'de Beklenen Cuma Haftasına Özel Görülmemiş Fırsatlar!

Alışveriş Çılgınlığına Hazır Olun 11.11 Geliyor !

Alışveriş Çılgınlığına Hazır Olun 11.11 Geliyor !

İşte her bütçeye uygun en iyi android telefonlar

İşte her bütçeye uygun en iyi android telefonlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Black Friday indirimi hangi markalarda olacak?

Black Friday indirimi hangi markalarda olacak?

Amazon Türkiye'de Beklenen Cuma Haftasına Özel Görülmemiş Fırsatlar!

Amazon Türkiye'de Beklenen Cuma Haftasına Özel Görülmemiş Fırsatlar!

Her bütçeye uygun notebook çantaları

Her bütçeye uygun notebook çantaları

En iyi yerli telefonlar

En iyi yerli telefonlar

Amazon'un moda sayfası açıldı! Süper fırsatlı ürünleri kaçırmayın!

Amazon'un moda sayfası açıldı! Süper fırsatlı ürünleri kaçırmayın!

Anneler dikkat ! Bu ürünleri kaçırmayın

Anneler dikkat ! Bu ürünleri kaçırmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.