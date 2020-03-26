Türkiye'de Covid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları başladı

Tüm dünya, koronavirüse karşı mücadele ediyor. Hızla yayılımı ve bulaşma sonrası yarattığı hayati risklerle dünyanın gündemine oturan yeni koronavirüsten koruyacak aşı ve hastaların tedavisine yönelik henüz etkin yöntemler bulunmuyor. Bu yönüyle bilim dünyasının odağı, virüse karşı koruyacak ve tedavi edecek yeni yöntemlerin geliştirilmesi oldu. Dolayısıyla binlerce kişinin hayatını kurtaracak gerek aşı, gerekse tedavi yöntemlerine yönelik yeni araştırmalar büyük bir hızla yapılıyor. Ülkemizi de etki alanına alan yeni koronavirüse karşı, Acıbadem Sağlık Grubu, Acıbadem Üniversitesi ile işbirliği yaptı. Covid-19’a karşı farklı konulardaki yeni araştırmalarını; Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK ve TUSEB’e ileterek büyük bir hızla başladı.

Bu alanda yapılacak araştırmalarda; ülkemizdeki tüm sağlık ve bilim kuruluşlarının devam eden işbirliği ve desteğinin çok önemli olduğu belirtilirken ayrıca ülkemizde bu tip araştırmaların yapabilmesi için biyoteknolojik alt yapı, yetişmiş insan gücü ve çok yetkin sağlık çalışanları bulunduğuna dikkat çekiliyor.